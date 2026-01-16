El Ayuntamiento refuerza su compromiso ambiental y triplica las plantaciones en la ciudad

El Ayuntamiento de Puerto Real, dentro de su estrategia de infraestructura verde, continúa con las plantaciones en diferentes zonas de la localidad entre las que se incluyen Casines, Huerta Pley, El Almendral y Río San Pedro.

En esta ocasión se están incorporado especies como tetraclinis, algarrobos, majuelos y moreras sin fruto, júpiter, pie de buey y cersis. Además, se está aprovechando para plantar en alcorques vacíos, reforzando la cobertura vegetal en la trama urbana.

A estas actuaciones se añade la reforestación de zonas de Casines con plantones autóctonos mediterráneos, así como especies que favorecen el hábitat del camaleón, garantizando la biodiversidad. Especies habituadas en el Vivero Municipal que se encuentra en plena actividad

El concejal de Infraestructura Verde y Azul, Antonio Gil, ha destacado que «este es un paso más hacia una ciudad más verde, que contribuye a la reducción de CO₂, la bajada de temperaturas y la creación de islas de sombra. Todo ello forma parte de nuestra lucha contra el cambio climático y de la apuesta por mejorar la calidad de vida en Puerto Real».

Gil también ha subrayado que estas plantaciones cuentan con garantía de riego, gracias al reciente arreglo de los pozos municipales y al nuevo encargo de gestión, lo que asegura el correcto desarrollo de las especies plantadas.

Con estas acciones, el Ayuntamiento refuerza su apuesta por la infraestructura verde, la adaptación climática y la protección de la biodiversidad, consolidando Puerto Real como referente en sostenibilidad y calidad ambiental.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real