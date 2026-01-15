Estero Natural recibe el Premio de Promoción Turística Villa de Puerto Real 2025 por su apuesta por el turismo acuícola sostenible

Estero Natural ha sido galardonado con el Premio de Promoción Turística Villa de Puerto Real 2025 por su compromiso con un modelo de turismo sostenible vinculado a la acuicultura tradicional.

El reconocimiento fue entregado por la alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, acompañada por la concejala de Turismo, Virginia Mena, y el concejal de Ciudad Sostenible, José Antonio Montilla, en un acto celebrado en la Salina de Belén, dentro del Parque Natural Bahía de Cádiz. El premio fue recogido por Salvador Algarín, impulsor del proyecto, junto al equipo de Estero Natural.

Este galardón reconoce la labor de una empresa que combina la producción acuícola sostenible con la divulgación ambiental y la conservación del patrimonio natural, ofreciendo a la ciudadanía una forma singular de conocer el entorno de los esteros a través del turismo acuícola, una modalidad que integra tradición, sostenibilidad y educación ambiental.

Durante la jornada se celebró una visita a puertas abiertas en la que una treintena de personas conocieron de cerca el trabajo de Estero Natural y el funcionamiento del estero como espacio de producción y de divulgación. Salvador Algarín y Eugenio Belgrano guiaron el recorrido explicando cómo se desarrolla la acuicultura natural y sostenible, donde los peces se crían de forma completamente salvaje y se alimentan del propio ecosistema del estero. También detallaron la singular pureza de la sal que allí se produce, fruto de un proceso natural de decantación excepcional. El encuentro permitió, además, recorrer un enclave de enorme valor patrimonial, ya que la Salina de Belén se asienta junto a la antigua Vía Augusta, la calzada romana más larga de Hispania, que conectaba Cádiz con los Pirineos. Allí, los visitantes comprendieron cómo Estero Natural combina tradición, sostenibilidad e historia para mantener vivo un paisaje cultural único en Andalucía.

PUBLICIDAD

La alcaldesa Aurora Salvador destacó «la extraordinaria labor de Estero Natural por mantener viva la historia de los esteros de Puerto Real y su compromiso con la sostenibilidad y la identidad local».

En su intervención, Salvador Algarín agradeció el reconocimiento y subrayó que «este espacio salinero forma parte de un patrimonio natural y cultural único, con más de mil años de historia, que ha dado carácter y vida a nuestra tierra. Recibir este premio nos anima a seguir cuidándolo con el mismo esfuerzo y cariño».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real