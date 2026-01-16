Vicente Fernández (PP) exige al Ayuntamiento «soluciones urgentes para garantizar el futuro de las Escuelas Infantiles Municipales»

El portavoz municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, ha exigido al gobierno local la adopción inmediata de medidas que garanticen la continuidad de las Escuelas Infantiles Municipales Triquitraque y El Cigarrón, ante la situación de incertidumbre que afecta tanto al servicio como al empleo de sus trabajadoras.

Fernández ha mantenido recientemente una reunión con representantes de las plantillas de ambos centros para conocer de primera mano su preocupación ante la finalización, a finales del próximo mes de mayo, del contrato que el Ayuntamiento de Puerto Real mantiene con la empresa adjudicataria, Koala Soluciones, perteneciente al grupo CLECE. Una situación que podría afectar a cerca de 20 trabajadoras.

“Estamos hablando de profesionales que llevan años sosteniendo un servicio esencial para Puerto Real. No se puede permitir que lleguemos a marzo o abril sin respuestas claras, sin planificación y sin seguridad laboral”, ha señalado el portavoz popular.

El dirigente del PP ha advertido de que la falta de decisiones no solo pone en riesgo los puestos de trabajo, sino que también afecta directamente a más de 120 niños y niñas y a sus familias, en un momento especialmente sensible, ya que el proceso de matriculación para el próximo curso comienza en el mes de marzo.

“Las propias escuelas no saben qué va a ocurrir ni qué información trasladar a las familias. Esto genera inquietud y desconfianza en un servicio que debería ofrecer estabilidad y tranquilidad”, ha añadido Fernández.

Asimismo, ha recordado que el equipo de gobierno municipal lleva años planteando la posibilidad de municipalizar el servicio, una propuesta que, según ha indicado, “no es nueva y se viene escuchando incluso desde antes de que Aurora Salvador fuera alcaldesa”.

“A día de hoy seguimos sin un plan definido, sin un calendario y sin una hoja de ruta real que dé tranquilidad tanto a las trabajadoras como a las familias”, ha afirmado.

Fernández también ha señalado que el pasado año ya se vivió una situación similar, cuando la continuidad del servicio quedó en el aire y finalmente se optó por mantener la prestación un curso más tras conversaciones con la empresa concesionaria.

“Lo que no puede ocurrir es que Puerto Real viva año tras año con la misma angustia y la misma falta de previsión. La educación infantil municipal no puede depender de la improvisación”, ha subrayado.

Por todo ello, el portavoz del Partido Popular ha instado al Ayuntamiento a sentarse de inmediato con la empresa adjudicataria y con los representantes de los trabajadores para garantizar la continuidad del servicio, proteger el empleo y evitar que la incertidumbre afecte al proceso de matriculación y al normal funcionamiento de las escuelas infantiles.

“El Ayuntamiento tiene margen para actuar, pero tiene que hacerlo ya. No se puede esperar a mayo con los brazos cruzados cuando están en juego el empleo, la conciliación familiar y el bienestar de nuestros menores”, ha insistido.

Por último, Fernández ha reclamado al equipo de gobierno que encabeza la alcaldesa Aurora Salvador que actúe con responsabilidad y transparencia y dé explicaciones claras a la ciudadanía.

“Puerto Real necesita gestión, previsión y soluciones. No es aceptable que, por la inacción del gobierno municipal, se ponga en riesgo el trabajo de casi 20 personas y el futuro educativo de más de 120 niños y niñas”, ha concluido.