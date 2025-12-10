El PP Puerto Real presenta una moción de reprobación «para defender a los vecinos de Puerto Real»

El portavoz del Grupo Popular en el Ayuntamiento de Puerto Real, Vicente Fernández, ha presentado hoy una «moción de reprobación contra la gestión de la Alcaldía, con el objetivo de llevar la voz de la ciudadanía y reclamar soluciones a los graves problemas que afectan al municipio».

Ante los medios, el portavoz del Grupo Popular, Vicente Fernández, ha subrayado que «el pueblo ya está harto. La ciudadanía ha conocido cómo se gestiona la administración desde la Confluencia de Izquierdas y, por tanto, no vamos a acallar más esta grave situación».

Fernández ha recordado «casos recientes que afectan directamente a los vecinos, como el corte del suministro de agua en varias barriadas durante más de 55 horas, dejando sin acceso a lo básico a niños, niñas y personas mayores. Esta situación evidencia la falta de planificación, prevención y respuesta efectiva por parte del gobierno municipal».

La reprobación presentada se fundamenta «en motivos claros y verificables», entre los que destacan:

Incumplimiento de compromisos con la ciudadanía, generando desconfianza y descontento. Deficiencias en servicios esenciales, como cortes prolongados de agua en varias barriadas, mantenimiento urbano insuficiente y falta de atención en equipamientos municipales. Escasez de personal en áreas críticas, incluyendo Policía Local, servicios deportivos y culturales, afectando la seguridad y la educación deportiva de los vecinos. Déficit en políticas de igualdad e inclusión, tanto en materia de género como del colectivo LGTBIQ+. Falta de programación cultural y censura indirecta, limitando el acceso a contenidos de interés ciudadano. Limitación de la participación democrática de los grupos de oposición, restringiendo la voz de los vecinos y vecinas que representan.

El Grupo Popular ha presentado además una batería de propuestas concretas «para revertir la decadencia que atraviesa el municipio de la bahía, abordando problemas críticos en servicios esenciales, mantenimiento urbano, seguridad, deporte, cultura e inclusión social. Estas medidas buscan garantizar que todas las barriadas reciban atención y que los recursos municipales se gestionen de manera eficiente y transparente».

«El Partido Popular está con Puerto Real y con sus vecinos. No podemos seguir mirando hacia otro lado mientras el municipio se deteriora. Esta moción es nuestra manera de actuar y defender a la ciudadanía cuando las decisiones del gobierno local no responden a las necesidades reales de la población», ha concluido Vicente Fernández.

FUENTE: PP Puerto Real