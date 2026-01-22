El Ayuntamiento inicia la creación de islas de sombra en los colegios de Puerto Real

El concejal de Arbolado, Antonio Gil, ha presentado las medidas que el Ayuntamiento de Puerto Real está realizando en los colegios de la localidad dentro del Plan Municipal contra el Cambio Climático.

La iniciativa contempla la creación de islas de sombra en los patios escolares mediante plantaciones de árboles, instalación de pérgolas y cubiertas verdes con plantas trepadoras, con el fin de reducir el calor, mejorar el bienestar y promover entornos escolares más saludables.

Los trabajos, que se llevan a cabo en horario de tarde para no interferir en las clases, se desarrollarán en los nueve centros educativos de competencia municipal, cada uno con un proyecto propio adaptado a sus necesidades y características. En esta primera fase, coincidiendo con la época de lluvias, se están ejecutando las plantaciones de especies trepadoras, la colocación de estructuras de soporte y podas de copas destinadas a favorecer el crecimiento de las zonas sombreadas. También se incluyen actuaciones de apeo de ejemplares secos y mantenimiento del arbolado existente para mejorar su salud y seguridad.

Estas medidas contribuirán a reducir la temperatura en los patios escolares, disminuir la exposición directa al sol y prevenir golpes de calor entre el alumnado. Además, favorecen el bienestar físico y ambiental, la mejora de la calidad del aire y el aumento de la biodiversidad en los entornos urbanos.

PUBLICIDAD

Las especies seleccionadas para la plantación en una segunda fase, unas 300 entre árboles y arbustos, forman parte del Plan Municipal de Arbolado, que analiza los espacios disponibles y define qué tipo de vegetación se adapta mejor a cada colegio. Cada centro cuenta con un estudio específico, lo que permite que las nuevas plantaciones respondan a las condiciones concretas del terreno, la orientación solar y las necesidades de sombra a largo plazo.

La actuación ha comenzado en los colegios Juan XXIII, Elvira Lindo y Reyes Católicos, y continuará de forma progresiva por el resto de centros. Todos los trabajos forman parte del encargo de Infraestructura Verde, presentado la pasada semana, que contempla que Grupo Energético GEN asuma el mantenimiento y riego de las zonas ajardinadas escolares.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real