El Ayuntamiento alerta sobre la aparición de lazos, cepos y trampas en Las Canteras y recuerda la prohibición de la caza furtiva

El Ayuntamiento de Puerto Real ha informado de la detección de lazos, cepos y otros tipos de trampas ilegales tanto en el interior como en las inmediaciones de Las Canteras.

Estas prácticas, además de ser extremadamente peligrosas, constituyen un acto de caza furtiva totalmente prohibido en Andalucía.

El concejal de Infraestructura Verde, Antonio Gil, ha lamentado la aparición de estos dispositivos y ha recordado que su instalación supone «un grave atentado contra la fauna local, el bienestar animal y la seguridad de la ciudadanía», además de vulnerar de forma clara la normativa autonómica vigente.

Las trampas detectadas afectan especialmente a especies no cinegéticas, es decir, aquellas que no pueden cazarse bajo ninguna circunstancia y que están protegidas por la legislación andaluza. Estas incluyen aves insectívoras, pequeños mamíferos y fauna silvestre diversa cuya captura o muerte constituye siempre una infracción sancionable.

La Ley 8/2003 de Flora y Fauna Silvestres de Andalucía clasifica como medios de captura prohibidos los lazos, cepos, trampas, fosos y artes no selectivas, considerando una infracción tanto su uso como su simple tenencia.

Sanciones

Infracción leve: tenencia de medios de captura prohibidos, con multas entre 60,10 y 601,01 euros.

tenencia de medios de captura prohibidos, con multas entre 60,10 y 601,01 euros. Infracción grave: portar o utilizar lazos, cepos o trampas, sancionado con multas de 601,02 a 60.101,21 euros, además de la posible retirada o inhabilitación de licencias de caza durante periodos de hasta cinco años.

En casos de caza furtiva que afecten a aves u otras especies silvestres —muchas de ellas no cinegéticas— las sanciones aplicadas en Andalucía han alcanzado incluso los 300.000 euros, según actuaciones recientes llevadas a cabo por la Administración autonómica y cuerpos policiales.

Antonio Gil ha hecho un llamamiento a la ciudadanía para que comunique cualquier hallazgo de trampas o indicios de actividad furtiva a la Policía Local o a los servicios municipales de medio ambiente. «La colocación de trampas no solo es cruel e ilegal, sino que pone en riesgo a vecinos, mascotas y a la fauna que forma parte de nuestro patrimonio natural», ha señalado el edil.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real