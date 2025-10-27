El Ayuntamiento acometerá esta semana la limpieza de cunetas de la zona rural

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través del personal municipal del área de Infraestructuras, va a dar comienzo esta semana los trabajos de limpieza de cunetas en las zonas de Barrio Jarana, Meadero de la Reina y Villanueva.

Hoy mismo los operarios se han desplazado a estas zonas para comprobar su estado e iniciar los trabajos a partir de mañana.

Estas labores tienen como objetivo preparar el terreno ante la llegada de las lluvias mediante la retirada de la maleza, minimizando con ello el riesgo de inundaciones y protegiendo la seguridad de los vecinos y vecinas residentes en estas zonas.

El concejal de Mantenimiento Urbano, Antonio Gil, ha subrayado que “la limpieza de las cunetas es una actuación preventiva fundamental para evitar problemas durante la temporada de lluvias. Desde el Ayuntamiento seguimos trabajando para mantener en buen estado nuestras infraestructuras y responder a las necesidades del municipio”.

En relación a las zonas que no son competencia municipal y en las que el Ayuntamiento en otras ocasiones ha actuado de oficio, el edil ha informado que se ha remitido a la administración competente un escrito para que proceda a la limpieza y puesto a punto de estos espacios para prevenir posibles efectos adversos de las próximas lluvias.

El Ayuntamiento agradece la comprensión y colaboración de la ciudadanía, y pide disculpas por las molestias que estos trabajos puedan ocasionar recomendando a los vecinos y vecinas precaución al circular por las zonas afectadas mientras se desarrollan las tareas.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real