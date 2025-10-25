Puerto Real recibirá 216.555€ a través del Programa de Fomento del Empleo Agrario

Puerto Real será uno de los beneficiarios del Programa de Fomento del Empleo Agrario (PFEA) 2025-2026, subvencionado por el Gobierno de España a través del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE). En total, la localidad recibirá 216.555,05 euros, que permitirán la creación de 83 puestos de trabajo mediante dos proyectos incluidos en las modalidades de Garantía de Rentas y Empleo Estable.

42.000 euros para actuaciones en la Avenida Argentina

Dentro del programa de Garantía de Rentas, Puerto Real contará con un presupuesto de 42.827,60 euros, que se destinará a diversas actuaciones en la Avenida Argentina. Este proyecto permitirá la contratación de 17 personas desempleadas, generando empleo local y contribuyendo a la mejora urbana de una de las principales zonas de la ciudad.

El objetivo de esta línea del PFEA es ofrecer oportunidades laborales a trabajadores agrícolas desempleados mediante obras y servicios de interés general y social, como la conservación del entorno, mantenimiento de espacios públicos y rehabilitación urbana.

174.000 euros para el Aula Medioambiental y el vivero municipal

Por su parte, en el marco del programa de Empleo Estable, el Ayuntamiento de Puerto Real desarrollará la segunda fase del Aula Medioambiental y el adecentamiento del entorno del vivero municipal, con una inversión de 173.727,45 euros.

Este proyecto permitirá la contratación de 66 personas, fomentando la formación y el empleo vinculado al cuidado del medio ambiente, la sostenibilidad y la recuperación de espacios naturales.

Un impulso al empleo y al desarrollo local

El Programa de Fomento del Empleo Agrario, impulsado por el Gobierno de España en colaboración con la Junta de Andalucía y la Diputación de Cádiz, busca dinamizar el empleo rural y mejorar las infraestructuras municipales. En toda la provincia de Cádiz se invertirán más de 32 millones de euros, lo que permitirá 12.367 contrataciones y más de 226.000 jornadas laborales.

La subdelegada del Gobierno en Cádiz, Blanca Flores, destacó recientemente que el PFEA “es una herramienta fundamental para la creación de empleo y la mejora de los servicios públicos en los municipios gaditanos”, subrayando que su ejecución “refuerza el compromiso del Gobierno con el desarrollo sostenible y el bienestar en el medio rural”.

En el caso de Puerto Real, estos proyectos no solo generarán empleo directo, sino que también mejorarán el entorno urbano y medioambiental del municipio, consolidando el papel del PFEA como motor de desarrollo local y cohesión social.