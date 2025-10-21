20.5 C
Puerto Real
martes, 21 octubre, 2025
El Ayuntamiento saca a licitación el contrato de mantenimiento y reparación de la flota municipal

 El Ayuntamiento de Puerto Real ha sacado a licitación el contrato de servicios de taller mecánico para el mantenimiento y reparación de los vehículos, maquinaria pesada y camiones adscritos al parque móvil municipal. El contrato tendrá una duración de dos años, sin posibilidad de prórroga, y cuenta con un valor estimado de 56.659,50 euros.

La licitación se ha dividido en tres lotes para facilitar la presentación de ofertas especializadas por separado:

  • Lote 1: Vehículos ligeros (turismos, motocicletas, vehículos con caja y todo camino).
  • Lote 2: Maquinaria pesada (elevación, carga y transporte de materiales).
  • Lote 3: Camiones (con cuba, caja y canastilla).

El concejal de Infraestructuras, Antonio Gil, ha señalado que “la flota municipal es esencial para el funcionamiento diario de los servicios públicos. Cuando un vehículo está fuera de servicio por avería, se resiente la capacidad de respuesta del Ayuntamiento. Por eso, esta licitación es clave para garantizar que los vehículos estén operativos y los servicios se presten con eficacia”.

Desde el Ayuntamiento se anima a las empresas del sector a que presenten sus ofertas. El plazo para ello permanecerá abierto hasta el próximo 4 de noviembre de 2025, y toda la información está disponible en la Plataforma de Contratación del Sector Público.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

