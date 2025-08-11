33.3 C
Puerto Real
El arte abstracto ocupará el Centro Cultural San José hasta el próximo 31 de agosto

Hoy se ha presentado en rueda de prensa la exposición del Taller Experimental de Arte Contemporáneo (TEAC) de Puerto Real.

La alcaldesa, Aurora Salvador, acompañada del artista puertorrealeño Caco Nelson y un grupo de integrantes de dicho taller han desvelado los detalles de la exposición que se inaugura el próximo jueves 14 a las 10:00 de la mañana en el Centro Cultural San José.

El Taller de Arte Contemporáneo, está situado en el Centro de Educación Permanente “Inspector Francisco Poveda”, en Marina de la Bahía y lleva funcionando desde el año 2021. En estos cuatro años de recorrido, Caco Nelson, ha tenido que ir construyendo una metodología para poder crear pintura abstracta que permita “producir la magia de la creación y la expresión de sentimientos, emociones y conceptos”.

Son 87 obras las que se exponen, realizadas por las doce personas que forman parte del taller y recogen una gran diversidad en su ejecución, por haberse realizado con procesos muy diferentes; así hay obras lineales y otras muy intuitivas en las que cuando se inicia el proceso no se sabe cómo será su finalización. La exposición pretende que el visitante tenga una mirada serena sobre cada una de las obras.

Ésta es la primera exposición colectiva y colaborativa que hace el TEAC. Fruto del trabajo de un año de este colectivo, será también la primera exposición colectiva de pintura abstracta que se realiza en Puerto Real. Podrá visitarse desde el 14 al 31 de agosto en horario de 10:00 a 14:00 h en el Centro Cultural San José.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

