Controlado un nuevo incendio en la Dehesa de las Yeguas

Un amplio dispositivo de 14 efectivos y 6 vehículos del Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz intervino desde las 22:00 horas de anoche hasta las 07:00 horas de esta mañana en la extinción de un incendio declarado en la zona del Pinar de la Dehesa de las Yeguas, en Puerto Real.

Los equipos procedían de los parques de Tres Caminos, Benalup, Chiclana y Cádiz, y contaron con el apoyo de Infoca, que desplegó medios terrestres para colaborar en las labores de extinción.

Un fuego favorecido por el viento de Levante

Según informó el Consorcio, el incendio afectó a una zona con abundante vegetación y estuvo favorecido por las ráfagas de viento de Levante, aunque no existían viviendas cercanas en riesgo.

A pesar de las condiciones adversas, los bomberos lograron contener y controlar el fuego durante la madrugada, evitando que se propagara a otras áreas. La superficie calcinada se estima en unas 10 hectáreas, sin que se registraran daños personales.

Coordinación de efectivos en el terreno

En el operativo también participaron Policía Local y Policía Nacional, garantizando la seguridad perimetral y facilitando el acceso de los equipos de emergencia a la zona afectada.

“Se ha trabajado duramente durante toda la noche”, indicaron desde el Consorcio, subrayando la rápida actuación de los efectivos desplazados y la importancia de la coordinación entre cuerpos de seguridad y emergencias.

El incendio quedó controlado a primeras horas de la mañana, aunque se mantienen labores de vigilancia para prevenir posibles rebrotes.