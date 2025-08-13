Fallece una mujer en la playa de La Cachucha y otra es trasladada grave al hospital

Una bañista de aproximadamente 70 años perdió la vida el pasado martes por la tarde en la playa de la Cachucha de Puerto Real, según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Aviso de emergencia y rápida activación de recursos

A las 16:45 horas, el 112 recibió varias llamadas de auxilio que alertaban de que dos mujeres habían sido sacadas del agua con síntomas de ahogamiento y estaban siendo atendidas en los módulos de socorrismo mediante maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP).

Según el Ayuntamiento de Puerto Real en un comunicado, y tras consultar a varios testigos, ambas —hermanas septuagenarias— se encontraban en el espigón cuando la fallecida resbaló y cayó al agua. La superviviente se lanzó de inmediato para socorrerla, aunque no recuerda nada más de lo ocurrido.

De inmediato, el centro coordinador activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Policía Nacional y a la Policía Local para desplazarse al lugar.

Una víctima mortal y otra ingresada en la UCI

A pesar de los esfuerzos de los socorristas y del personal sanitario, una de las bañistas falleció en el lugar, según confirmó la Policía Nacional. La otra mujer, también de unos 70 años, fue evacuada en estado grave por un Dispositivo de Cuidados Críticos y Urgencias (DCCU) a la UCI del Hospital Puerta del Mar en Cádiz.

Hasta la playa se desplazaron un equipo médico y la unidad DCCU para prestar asistencia de urgencia.

La alcaldesa acudió al lugar

La alcaldesa de Puerto Real, Aurora Salvador, y el concejal de Playas, Antonio Gil, se desplazaron rápidamente hasta La Cachucha para ofrecer apoyo a los familiares de la víctima.

El Ayuntamiento ha destacado la profesionalidad y entrega del personal de salvamento, así como la implicación de la ciudadanía que colaboró en el rescate. También ha reiterado su compromiso con la seguridad en las playas del municipio, reforzando la importancia de respetar las zonas balizadas y las indicaciones de los servicios de vigilancia.