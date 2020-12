Ecologistas en Acción lamenta las declaraciones del PSOE sobre el PN Bahía de Cádiz

En el último Pleno del Ayuntamiento de Puerto Real, celebrado el día 3 de diciembre, se aprobó una moción de Ecologistas en Acción, presentada por el grupo Adelante Andalucía, de apoyo al proyecto para ampliar el Parque Natural Bahía de Cádiz.

La propuesta de ampliación fue aprobada por mayoría simple con los votos a favor de Adelante Andalucía y EQUO. El PSOE se opuso, y el resto de los grupos -Andalucía Por Sí, socio de los socialistas en el gobierno local, y Ciudadanos-, se abstuvieron.

Ecologistas en Acción felicita a los grupos políticos “que han conseguido sacar adelante el acuerdo y agradece su apoyo a un proyecto ilusionante, que debería salir adelante con el apoyo de todos y todas; un proyecto que va a repercutir en la mejora y conservación de nuestro patrimonio medioambiental y en la calidad de vida de la ciudadanía de la Bahía de Cádiz”.

“A este acuerdo se suma el compromiso del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Cádiz de apoyarlo en el próximo Pleno municipal. Otros dos ayuntamientos, El Puerto y Chiclana, lo han rechazado sin ninguna razón objetiva, sólo por la incomprensible oposición del PSOE con argumentos falsos, que dicen poco del rigor debido a nuestros responsables públicos. Ecologistas en Acción ya ha mantenido contactos con el Ayuntamiento de Chiclana, y lo ha solicitado con los de El Puerto y San Fernando, para exponer el proyecto y aclarar cualquier duda. Sería deseable un apoyo unánime de los ayuntamientos de la Bahía de Cádiz a un proyecto de esta envergadura, que trae ilusión y nuevos retos y oportunidades a una Bahía falta de expectativas”, señalan en su nota de prensa.

No obstante, desde Ecologistas lamentan “la desafortunada intervención del portavoz socialista y concejal de medio ambiente, Carlos Salguero, que pretendió justificar la negativa de su grupo en base a que la propuesta de ampliación del Parque Natural obstaculiza el futuro desarrollo económico de Puerto Real, y tachó las propuestas ecologistas de “románticas”, añadiendo que su grupo no recibe lecciones ecológicas de nadie. Unos argumentos caducos y sin sentido que hoy ya pocos se atreven a mantener. Los parques naturales surgieron hace más de treinta años con la sola idea de hacer compatible la preservación de los recursos naturales con los usos sociales y los aprovechamientos económicos. Por tanto, los usos están regulados, no prohibidos, en el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y en el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG), que son los que están actualmente en tramitación, y a los que ninguno de los grupos municipales del PSOE que se oponen a la ampliación del Parque Natural han presentado ninguna propuesta ni alegación. Ecologistas en Acción ha presentado 207 alegaciones; así que lo mismo el grupo socialista necesita alguna lección de medio ambiente y desarrollo sostenible”.

“Y no nos ofende el portavoz socialista al llamarnos románticos porque le ponemos mucho amor a todo lo que hacemos. Pero si pretende insinuar que nuestras propuestas están alejadas de la realidad, tenemos que decirle que se equivoca, y que obra de mala fe. El proyecto de ampliación y las alegaciones al PORN y PRUG las ha elaborado un equipo de expertos que han trabajado de forma altruista para justificar científicamente esta propuesta. En el caso de Puerto Real, incluye la Salina de Cetina, la mayor de la Bahía de Cádiz y de gran interés para las aves; una zona húmeda de agua dulce de enorme importancia para la fauna; un arroyo con salinete, un pez endémico de la costa atlántica andaluza; y los pinares de Las Yeguas, el de mayor biodiversidad de flora de la provincia, y La Zarza. Todos son terrenos públicos, menos un pinar que es privado, y que legalmente no hay ningún problema para integrarlo en el Parque Natural”, sostienen.

Por su parte, el portavoz del grupo de Andalucía x Sí, Manuel Jesús Izco, manifestó en su intervención “su deseo de votar a favor de la ampliación, pero que se abstendrían por no compartir la inclusión de Las Aletas en el Parque Natural”.

“Lo más lamentable y sorprendente es que días antes del Pleno, representantes de Ecologista en Acción se reunieron con el equipo de gobierno municipal (PSOE y AxSí) para explicarles el proyecto. La principal objeción fue la integración de Las Aletas, porque la Alcaldesa de Puerto Real, Elena Amaya (PSOE), entendía que afectaba al proyecto Lógica. Los ecologistas les explicamos que, tras las dos sentencias del Tribunal Supremo, es inviable el proyecto de construir un centro logístico en terrenos de Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT), y que estos terrenos públicos deben restaurarse ambientalmente para permitir nuevos usos y oportunidades económicas. Y se aclaró que esta reinundación no afecta al proyecto Lógica, previsto fuera del DPMT. Sin que se plantearan más objeciones al proyecto de ampliación del Parque Natural, el PSOE vota no, con unos argumentos que les acerca a las posiciones más antiecológicas de la derecha”, añaden.

“Ecologistas en Acción va a seguir trabajando para que este ambicioso proyecto de ampliación del Parque Natural Bahía de Cádiz cuente con el máximo apoyo social e institucional, y se convierta en un ejemplo de conservación y regeneración de recursos naturales y de prácticas sostenibles en su aprovechamiento. Y para estos proyectos ambiental y socialmente avanzados va a haber una importante financiación de la UE, que seguro que los responsables municipales no sabrán en qué invertir”, finalizan.

FUENTE: Ecologistas en Acción

