Abierta la convocatoria para participar en los cursos ‘Atención al cliente, consumidor y usuario’ y ‘Organización del transporte y la distribución’

El Ayuntamiento de Puerto Real, a través del Instituto Municipal de Promoción (IMPRO), informa de la apertura de inscripciones para participar en los cursos ‘Atención al cliente, consumidor y usuario’ y ‘Organización del transporte y la distribución’, que se impartirán próximamente en el Centro Cívico del Río San Pedro, ofertándose 12 plazas en cada uno de ellos.
Esta formación está gestionada por el Instituto de Empleo y Desarrollo Socioeconómico y Tecnológico (IEDT).
El curso de ‘Atención al cliente, consumidor y usuario’ tendrá una duración total de 513 horas, distribuidas en 103 días en horario de 9:00 a 14:00 horas, en modalidad presencial. Además, incluye 40 horas de formación práctica profesional no laboral.
Por su parte, el curso de ‘Organización del transporte y la distribución’ tendrá una duración total de 473 horas, distribuidas en 95 días en horario de 9:00 a 14:00 horas, en modalidad presencial. Además, incluye 80 horas de formación práctica profesional no laboral.
Ambos cursos están destinados a:
- Personas desempleadas de larga duración.
- Mayores de 45 años, en particular, mujeres.
- Personas con discapacidad igual o superior al 33%
- Nacionales de terceros países
- Participantes de origen extranjero
- Personas pertenecientes a minorías
- Otros colectivos en situación socioeconómica vulnerable, incluyendo quienes se encuentren en riesgo de pobreza, exclusión social o discriminación, acreditado mediante informe de los Servicios Sociales.
El plazo para inscribirse finaliza el 21 de enero y se realizará a través de la siguiente web. Este proyecto está cofinanciado por la Unión Europea a través del FSE+.
FUENTE: Ayto. de Puerto Real