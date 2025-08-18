Podemos exige «responsabilidades y soluciones» ante «la caída libre de los servicios públicos en Puerto Real»

Podemos Puerto Real ha puesto el foco en una reducción del 30% de la plantilla municipal, según la Junta de Personal, debido a «la dejadez de los dirigentes políticos», una merma que ha llevado a la administración a una incapacidad para garantizar servicios mínimos, incluso durante eventos clave como la Feria 2025.

«Un deterioro tan prolongado de las condiciones laborales que ha llevado a que la plantilla acuerde, mediante asamblea general, no realizar servicios extraordinarios hasta que se solucionen los problemas —pérdida de derechos, retrasos salariales e imposibilidad de organizar actividades festivas básicas-: la falta de pago de horas extraordinarias ha obligado al Ayuntamiento a suspender múltiples actividades municipales».

La portavoz de Podemos Puerto Real, Beatriz Rodríguez, indica que «es inadmisible que la ciudadanía pague las consecuencias de una administración paralizada. La falta de personal no es un accidente: es el resultado de años de mala planificación, improvisación y paralización política».

Y concluye demandando «la inmediata elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo para reiniciar la cobertura de plazas esenciales, así como la apertura de una Oferta de Empleo Público urgente para reforzar el personal». Opinan que el equipo de gobierno «está falto del motor transformador que la ciudadanía necesita y se deben asumir responsabilidades».

FUENTE: Podemos Puerto Real