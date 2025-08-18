33.1 C
Puerto Real
lunes, 18 agosto, 2025
spot_img
InicioPolítica

Podemos exige «responsabilidades y soluciones» ante «la caída libre de los servicios públicos en Puerto Real»

Redacción
By Redacción
0
69
Centro Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Puerto Real
Centro Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Puerto Real

Podemos Puerto Real ha puesto el foco en una reducción del 30% de la plantilla municipal, según la Junta de Personal, debido a «la dejadez de los dirigentes políticos», una merma que ha llevado a la administración a una incapacidad para garantizar servicios mínimos, incluso durante eventos clave como la Feria 2025.

«Un deterioro tan prolongado de las condiciones laborales que ha llevado a que la plantilla acuerde, mediante asamblea general, no realizar servicios extraordinarios hasta que se solucionen los problemas —pérdida de derechos, retrasos salariales e imposibilidad de organizar actividades festivas básicas-: la falta de pago de horas extraordinarias ha obligado al Ayuntamiento a suspender múltiples actividades municipales».

La portavoz de Podemos Puerto Real, Beatriz Rodríguez, indica que «es inadmisible que la ciudadanía pague las consecuencias de una administración paralizada. La falta de personal no es un accidente: es el resultado de años de mala planificación, improvisación y paralización política».

Y concluye demandando «la inmediata elaboración de una nueva Relación de Puestos de Trabajo para reiniciar la cobertura de plazas esenciales, así como la apertura de una Oferta de Empleo Público urgente para reforzar el personal». Opinan que el equipo de gobierno «está falto del motor transformador que la ciudadanía necesita y se deben asumir responsabilidades».

PUBLICIDAD

FUENTE: Podemos Puerto Real

Artículo anterior
Empantanado
Artículo siguiente
Detenido el presunto autor de provocar un incendio en El Rosal
Redacción
Redacciónhttps://puertorealhoy.es
La Redacción de Puerto Real Hoy te trae las noticias más importantes de nuestra localidad.

Artículos Relacionados

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.

- Advertisement -
- Advertisement -spot_img
- Advertisement -spot_img

Lo Último

Cargar más

Más leído

Cargar más

Puerto Real Hoy es el periódico independiente de la localidad de Puerto Real. Fundado en 2014, está hecho por periodistas titulados que acuden al rigor de la información para sus conciudadanos.

Contacto: redaccion@puertorealhoy.es

© Be First SL - ISSN: 2444-3662 || Registro ROMDA Nº RS8C2UZT5H | Stock images by Depositphotos | Design images by VistaCreate

error: El contenido está protegido.