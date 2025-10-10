CSIF lamenta una agresión en el Centro de Salud de Casines

El sector de Sanidad vuelve a lamentar y condenar públicamente una nueva agresión, esta vez, cometida ayer por la mañana contra una auxiliar administrativo del centro de salud de Casines.

La trabajadora acabó sufriendo un ataque de ansiedad y un desmayo tras las amenazas e insultos proferidos contra ella por parte de un usuario. «El SAS es incapaz de tomarse en serio este asunto de las agresiones, que siguen aumentando día tras día, ante la impotencia e indignación de los profesionales», apuntan desde la sección sindical de CSIF en el Distrito Sanitario Bahía de Cádiz – La Janda.

«Hasta cuándo hay que esperar para que se revisen los protocolos y se actualicen, pues es evidente que no están funcionado; hasta cuándo hay que esperar para que implanten la figura del personal de seguridad en todos los centros de salud, que al menos, disuadan o minimicen estos episodios violentos», pregunta CSIF.

«El centro de salud de Casines, como muchos otros en la provincia, carecen de personal de seguridad, de modo que los profesionales –de todas las categorías- se ven completamente indefensos ante actitudes violentas de usuarios disconformes».

PUBLICIDAD

Otra de las medidas que exige CSIF para evitar o al menos reducir las agresiones es que «se endurezcan las penas contra estas personas que, sin mostrar ninguna empatía, desprecian la labor que ejercen los profesionales del servicio público de salud mientras desarrollan sus tareas bajo una presión enorme y en condiciones cada vez peores por la falta de personal y de recursos. No puede salir tan barato agredir a un profesional; las sanciones no sirven como medida de disuasión», finalizan desde CSIF.

FUENTE: CSIF Cádiz