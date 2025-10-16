El PSOE Puerto Real presenta una moción al Pleno en defensa de «las mujeres andaluzas, gaditanas y puertorrealeñas ante la negligencia con las mamografías»

El PSOE de Puerto Real ha anunciado que llevará al próximo Pleno Municipal una moción para «defender la dignidad y la seguridad sanitaria de las mujeres del municipio, tras conocerse que la Junta de Andalucía y Moreno Bonilla no han comunicado los resultados de las mamografías en los plazos razonables, generando una situación de inquietud e incertidumbre entre cientos de vecinas».

Los socialistas consideran «gravísimo» que un «servicio esencial como el cribado de cáncer de mama se esté gestionando con tal falta de responsabilidad».

«Desde la agrupación socialista denunciamos que esta situación ha mantenido con el corazón en un puño a muchas mujeres de Puerto Real, que se han visto obligadas a esperar sin información médica clara y sin canales efectivos de atención o reclamación. Estamos hablando de salud, de angustia y de vidas, y la desidia del Gobierno andaluz del PP no puede quedar impune», declaró la Secretaria de Igualdad, Elena León.

La moción que defenderá el PSOE en el Pleno incluye cinco medidas concretas: creación de programas municipales complementarios de detección precoz, campañas de sensibilización sobre derechos sanitarios, un canal municipal de incidencias directo con la Consejería de Salud, colaboración con asociaciones de mujeres y entidades sanitarias locales, y la puesta en marcha de una Comisión Municipal de Seguimiento para evaluar el impacto del colapso sanitario en las vecinas, con garantías de protección de datos.

«El PSOE de Puerto Real se ofrece a liderar un frente común municipal, abierto al resto de grupos y colectivos sociales, para exigir una sanidad pública fuerte, humana y de calidad. La tranquilidad de nuestras mujeres no puede depender de la incompetencia de Moreno Bonilla y de la descoordinación del Gobierno andaluz», finalizó León.

FUENTE: PSOE Puerto Real