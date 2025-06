Cinco citas en Puerto Real para la IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos

La cantaora sanluqueña María Vargas será la gran protagonista de la IV Bienal de Flamenco de Cádiz, Jerez y Los Puertos, un evento cultural que volverá a llenar de arte jondo nueve localidades de la provincia entre el 1 de octubre y el 30 de noviembre de 2025. Así lo anunció este martes el director de la Bienal, Mario González, durante la presentación oficial celebrada en el Palacio Provincial de la Diputación de Cádiz, en un acto que contó con la presencia de autoridades, artistas y representantes institucionales.

La cita de este año tendrá un marcado carácter femenino y conmemorativo, ya que pone el foco en la figura de Vargas, una de las grandes voces del flamenco del último siglo. La programación incluirá más de una treintena de espectáculos y actividades paralelas —como conferencias, talleres o exposiciones— en Cádiz, Jerez, San Fernando, Puerto Real, El Puerto de Santa María, Sanlúcar, Chiclana, Algeciras y, por primera vez, Chipiona.

Una programación extensa y descentralizada

En esta edición, la Bienal volverá a dar espacio tanto a jóvenes talentos como a artistas consagrados, en un equilibrio que permite dar continuidad al arte flamenco desde sus raíces hasta su evolución contemporánea.

En el caso de Puerto Real, ya se han confirmado varias actuaciones:

PUBLICIDAD

Sábado 11 de octubre, 20:00h. Teatro Principal

Espectáculo “ESPINA”

Compañía de Baile de Macarena Ramírez

Sábado 24 de octubre, 20:00h. Teatro Principal

Recital de cante

Pedro El Granaíno

Sábado 8 de noviembre, 20:00h. Auditorio Rosa Butler

Recital de cante y guitarra

Sandra Carrasco y David de Arahal

Viernes 14 de noviembre, 20:00h. Auditorio Rosa Butler

Espectáculo “Palo a Palo”

Escuelas de Baile de Puerto Real

Sábado 15 de noviembre, 21:00h. Peña Flamenca Canalejas

Conferencia “Canalejas de Puerto Real”

A cargo del periodista y flamencólogo Manuel Martín Martín

Recital flamenco de Rocío Fantova, dedicado a Canalejas de Puerto Real

María Vargas, figura central de la Bienal 2025

Nacida en Sanlúcar de Barrameda en 1947, María Vargas es una de las cantaoras más relevantes de la historia reciente del flamenco. Desde que debutara a los nueve años, su carrera ha estado marcada por el reconocimiento dentro y fuera del escenario, compartiendo cartel con figuras como Manolo Sanlúcar o Paco de Lucía. En 2019 recibió la Medalla de Oro al Mérito en las Bellas Artes.

Durante la presentación, la artista se mostró “muy contenta y agradecida”, y destacó que es “una satisfacción recibir estos reconocimientos, que gracias a Dios estoy recibiendo en vida”. También tuvo unas palabras para las nuevas generaciones: “Que no lo dejen ahora, es algo de nuestras raíces, de nuestra cultura, que no se pierda. Que el día que yo me vaya, que esto continúe hasta el fin de los días”.

Vanesa Beltrán, diputada de Cultura, subrayó el compromiso de la Diputación con el flamenco: “Vamos a seguir defendiendo nuestro arraigo cultural. Junto con la Junta de Andalucía tenemos que preservar algo tan nuestro como el flamenco, darle su espacio a los artistas nóveles, junto a los consagrados, para respaldarlos”. De María Vargas señaló su “trayectoria cargada de sacrificio, de dedicación plena y defendiendo a capa y espada el mundo del flamenco”.

Tania Barcelona, delegada del Gobierno de la Junta en Cádiz, definió la Bienal como “una experiencia cultural completa, de 360 grados” y afirmó que “María Vargas es una de las grandes voces del último siglo. Su valentía ha dejado un legado que hoy recogemos las nuevas generaciones”.

Por su parte, Mario González, director del evento, expresó su gratitud a la homenajeada y a todas las instituciones que apoyan esta iniciativa: “La Bienal vino y sigue aquí para quedarse”, dijo.

La cena homenaje a María Vargas tendrá lugar en la emblemática Venta de Vargas de San Fernando, un enclave histórico del flamenco que cerrará simbólicamente esta edición dedicada a una leyenda viva del arte andaluz.