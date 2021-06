Celia Ruiz estrena sencillo bajo el título de “Oceans”

Celia Ruiz nos presenta “Oceans” que, tras su anterior single “Crazy”, son las dos nuevas canciones lanzadas tras su álbum de hace unos años “Don ́t Let Me Fall” que tuvo una fantástica acogida. Este nuevo single sigue con la línea marcada con el anterior, donde se presenta a una artista única y novedosa. Su voz dulce y particular suena más madura, al igual que las producciones del tándem Garrido-Mejías.Celia Ruiz suena a “nueva música” a futuro y un presente cargado de elogios, proyectos y talento.

