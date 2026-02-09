Bendecida la nueva capilla del cementerio de San Roque de Puerto Real

El cementerio de San Roque de Puerto Real ya cuenta oficialmente con su nueva capilla, tras el acto de bendición celebrado este sábado, 7 de febrero, a las 12:00 horas.

La ceremonia religiosa fue oficiada por el párroco de San Benito, Rvdo. P. D. Marco Antonio Huelga de la Luz, en un acto que congregó a vecinos y personas vinculadas al camposanto puertorrealeño. Con esta bendición, el nuevo espacio queda habilitado para el recogimiento, la oración y la celebración de actos litúrgicos.

La nueva capilla supone una mejora significativa de las instalaciones del cementerio, ofreciendo un lugar digno y adecuado para acompañar a las familias en momentos de especial sensibilidad. Desde el cementerio mancomunado se valora esta actuación como un paso importante para seguir dignificando este espacio municipal y atender una demanda histórica.

Con la puesta en funcionamiento de la capilla, el cementerio de San Roque refuerza sus servicios y continúa avanzando en la mejora de sus infraestructuras, pensadas para dar respuesta a las necesidades de la ciudadanía de Puerto Real.