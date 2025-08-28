AxSí Puerto Real pide al PP y a la delegada de Salud que «den la cara ante los vecinos del Río San Pedro»

El portavoz de Andalucía Por Sí en Puerto Real, Alfredo Fernández, quiere denunciar públicamente «la precaria situación sanitaria que sufre la localidad, y que en las últimas semanas se ha agravado con el problema alertado por los vecinos sobre la falta de atención en el Centro de Salud del Río San Pedro».
Como recuerda el portavoz andalucista «los centros de salud de la localidad se siguen cerrando en horario de tarde en época estival a pesar de la demanda existente». Una situación que «provoca un colapso en las urgencias del centro de salud como en las del Hospital Universitario de Puerto Real, tal y como ha denunciado recientemente CCOO. El sindicato no entiende esta forma de proceder de la Junta de Andalucía, que deja sólo a uno de los tres centros de Atención Primaria con lo que cuenta el municipio con todo el peso sanitario y urgente. Se trata del de Ribera del Muelle, el que soporta las urgencias de sus pacientes de zona, a las que se une cada verano la de los centros de Casines y Río San Pedro».
El portavoz andalucista recoge que lo «que parecía algo que duraría solo el verano, ahora parece ser que se prolongará durante la primera quincena de septiembre. Es decir, del 1 al 15 el centro de Atención Primaria del Río San Pedro seguirán sin pasar consultas por las tardes». A todo ello, y según las reclamaciones del sindicato de CCOO en un comunicado, «desde el 18 de septiembre y hasta final de mes, el consultorio solo contará con un médico de lunes a jueves por la tarde. No será hasta octubre cuando se recupere parcialmente la normalidad, con dos médicos los lunes, un médico de martes a jueves y el centro cerrado los viernes». Algo «inaceptable» para los andalucistas, los cuales «señalan directamente a la delegación de Salud de poner en riesgo a los trabajadores, y por ende a los ciudadanos que tiene que sufrir una precariedad sanitaria sin precedentes».
Para Fernández, a pesar de que la Junta de Andalucía haya anunciado la contratación de dos profesionales médicos: uno que se incorporará el 1 de septiembre en horario de mañana y otro en octubre para reforzar la tarde, como le ha trasladado CCOO «este calendario no resuelve la falta de cobertura inmediata ni garantiza que la plantilla esté dimensionada a la población a la que presta servicio que es concretamente más de 5.000 vecinos del Río San Pedro».
Por su parte, Fernández, que ha estado presente en la concentración celebrada el pasado miércoles en la citada barriada, en la que pudo comprobar el malestar de los vecinos y el miedo creado por la posibilidad de que el centro cierre sus puertas definitivamente, exige «a la delegada territorial de Salud de la Junta de Andalucía en Cádiz, Eva Pajares y al Partido Popular que den la cara y una explicación y garantías suficientes de que el centro va a estar cubierto con el personal sanitario que necesita».
Es por ello que solicitan que la delegada de Salud «se comprometa por escrito con los vecinos, a que se dé solución a esta problemática que afecta a un nutrido número de personas de una zona muy concurrida de Puerto Real, que en la actualidad se siente huérfana de sanidad pública y de calidad, garantizando la asistencia con personal y horarios suficientes».
FUENTE: AxSí Puerto Real