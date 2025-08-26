Puerto Real presenta el cuaderno ilustrado ‘Puerto Real 1823. El último bastión del Constitucionalismo’

En el marco de las actividades conmemorativas de la Batalla del Trocadero y la defensa de las libertades, el Ayuntamiento de Puerto Real, a través de la Delegación de Cultura y Fiestas, organiza la presentación del cuaderno de paseo ilustrado Puerto Real 1823. El último bastión del Constitucionalismo.

La obra, editada por el Ayuntamiento de Puerto Real, cuenta con los textos del historiador Manuel Parodi Álvarez y las ilustraciones del artista Arturo Redondo Paz, ofreciendo una mirada divulgativa y artística a los acontecimientos que marcaron la historia de la ciudad en 1823.

El acto tendrá lugar el jueves 28 de agosto, a las 11:00 horas, en el Centro Cultural Iglesia de San José (C/ Real, 96), donde sus autores presentarán los contenidos y el proceso creativo de este proyecto cultural, concebido para poner en valor el papel de Puerto Real como último bastión del constitucionalismo.

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Puerto Real reafirma su compromiso con la recuperación de la memoria histórica y la difusión del patrimonio cultural de la localidad.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real