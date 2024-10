AxSí celebra el cierre del ‘Caso de Aceites los Usados’ y critica la estrategia judicial de Equo

Tras el fallo definitivo del Tribunal Supremo que confirma la absolución de la exalcaldesa Maribel Peinado y otros miembros de su equipo de gobierno en el denominado ‘Caso Aceites Usados’, Andalucía por Sí (AxSí) ha reaccionado con satisfacción y ha arremetido contra el partido Equo por su actuación judicial en la causa.

En una rueda de prensa, el portavoz Alfredo Fernández señaló su “satisfacción y alegría para toda la familia andalucista de Puerto Real” ya que el cierre del proceso supone el fin del “largo proceso judicial, han sido más de diez años de sufrimiento personal y familiar para nuestros compañeros y compañeras, de tener que soportar ser vilipendiados por una denuncia en la que no había ninguna responsabilidad penal ni civil”.

Fernández ha dejado claro que su formación no emprenderá acciones judiciales como respuesta a posibles injurias o calumnias derivadas de la denuncia, “no tenemos ningún rencor, no vamos a buscar ninguna venganza porque eso sería ser como ellos, y nosotros no somos así afortunadamente, hemos venido a seguir trabajando por los ciudadanos de Puerto Real”, afirmó de forma tajante en clara referencia “al que inició esta estrategia, el señor Iván Canca, que permanece huído de toda responsabilidad y de dar la cara, porque salió corriendo cuando se dio cuenta que gobernar es un sacrificio personal y de mucho trabajo”.

En ese mismo sentido el Portavoz Andalucista en el Pleno afirmó estar en disposición de exigir “que no solamente pidan perdón a los andalucistas, sino que lo hagan también a los ciudadanos ya que este fallo judicial les impone unas costas de muchos miles de euros, por lo que si eso lo asumirán con dinero público que lo aclaren y le expliquen a la gente que irá destinado a pagar un procedimiento derivado de una estrategia política”.

Jesús Plaza, concejal de AxSí y el único implicado que aún mantiene un cargo activo, expresó gratitud por el apoyo recibido a lo largo de los años y lamentó “que se haya ratificado en su momento la acusación contra nuestra compañera Beatriz Parrado porque ni siquiera era concejala en aquel momento cuando se produjeron los hechos, ratificando el tribunal que existía una intención clara y manifiesta por parte de Equo de seguir dilatando un proceso en el que no había ninguna responsabilidad penal”, finalizaron.

Por último, los miembros de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento quisieron dirigirse a la actual alcaldesa, Aurora Salvador, a raíz de una recién entrevista en la que acusaba a los andalucistas de ejercer “una oposición incisiva, incoherente o destructiva” alabando la de otros grupos políticos. “La alcaldesa acoge en la Confluencia al partido EQUO e incluso le ha dado responsabilidades de gobierno con un sueldo público, que nos digan ahora qué tipo de oposición hace cada uno cuando sus propios compañeros, cuando la han ejercido, se han dedicado a intentar ganar en los juzgados lo que no pudieron en las urnas para acabar públicamente con nosotros, por lo que ahora den la cara para decir si el dinero de todo el procedimiento lo van a pagar del dinero público que recibe la Confluencia”.