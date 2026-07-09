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jueves, 9 julio, 2026
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Puerto Real celebrará el Día del Rock con dos bandas destacadas de la provincia

Redacción
By Redacción
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La Plaza del Poeta Rafael Alberti acogerá este viernes 10 de julio, a partir de las 22:00 horas, una nueva edición del Día del Rock, una cita musical de acceso libre impulsada por el Ayuntamiento de Puerto Real conjuntamente con la Asociación de Músicos de Puerto Real – CRD Music.

El evento reunirá sobre el escenario a dos formaciones gaditanas que representan diferentes vertientes del rock actual. Desde Ubrique llegará ‘Mientras las abejas duermen’, grupo que atraviesa un destacado momento tras proclamarse recientemente ganador del certamen 6Grupos6 de Jerez, consolidando su proyección dentro del panorama musical andaluz.

La noche contará también con la actuación de ‘The Pisses’, banda de Chiclana con una amplia trayectoria en los escenarios y reconocida por la intensidad de sus directos, que ofrecerá un repertorio lleno de fuerza y personalidad.

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La concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, ha destacado la importancia de iniciativas como ésta para dinamizar la vida cultural del municipio. «Desde el Ayuntamiento seguimos apostando por una programación cultural diversa y accesible, que permita disfrutar de la música en directo en espacios públicos y que, al mismo tiempo, sirva de apoyo al talento y a la creación musical de nuestra provincia», ha señalado.

La edil ha animado a la ciudadanía puertorrealeña y de localidades vecinas a participar en esta nueva cita con la música en directo y a disfrutar de una noche de rock al aire libre en un entorno tan emblemático como la Plaza del Poeta Rafael Alberti.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real

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