El Ayuntamiento lanza una encuesta para mejorar el autobús urbano

El Ayuntamiento de Puerto Real ha puesto en marcha una encuesta de percepción social sobre el transporte público urbano, dirigida a toda la ciudadanía, con el objetivo de detectar las necesidades de mejora del servicio de autobús que presta el municipio.

El cuestionario, disponible de forma online en la web municipal y a través de las redes sociales, pregunta a los vecinos y vecinas por sus hábitos de desplazamiento: el motivo habitual de sus viajes, las líneas que utilizan, la zona desde la que parten, la frecuencia con la que cogen el autobús y su valoración del servicio actual. También recoge qué aspectos consideran que deberían mejorarse.

Los resultados servirán de base para la redacción del Plan de Transporte Urbano Sostenible (PTUS) de Puerto Real y para la elaboración de las bases técnicas y el estudio económico-financiero que regirán la próxima licitación del servicio público de transporte urbano colectivo de viajeros.

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El PTUS busca ordenar y planificar el autobús urbano teniendo en cuenta criterios energéticos, medioambientales, económicos y sociales. Entre sus objetivos figuran optimizar las líneas existentes, favorecer el transporte colectivo frente al vehículo privado, garantizar el servicio a los núcleos más aislados y mejorar la accesibilidad para todos los vecinos.

El concejal de Movilidad, Iván Canca, señala que la opinión de quien usa el autobús cada día es la que mejor puede orientar los cambios: «podemos tener muchos datos técnicos, pero quien coge el autobús todas las mañanas sabe mejor que nadie las mejoras del servicio. Por eso queremos que participen el mayor número posible de vecinos y vecinas, usen o no usen el autobús habitualmente».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real