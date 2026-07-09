Celtas Cortos traerá a Puerto Real su gira 40 aniversario para poner el broche final al Verano 2026

El Ayuntamiento de Puerto Real ha presentado la programación del Verano 2026, una propuesta cultural y de ocio cuyo broche final llegará el próximo 4 de septiembre con la actuación de Celtas Cortos en la Plaza Poeta Rafael Alberti.

La histórica formación vallisoletana, liderada por Jesús Cifuentes, hará parada en Puerto Real dentro de su gira ’40 años contando cuentos’, con la que conmemora cuatro décadas sobre los escenarios. El concierto, abierto a toda la ciudadanía, recorrerá los grandes éxitos que han marcado a varias generaciones con canciones tan emblemáticas como ’20 de abril’, ‘Cuéntame un cuento’ o ‘La senda del tiempo’, entre otras muchas.

Para Nazaret Ramírez, concejala de Cultura y Fiestas, «que Puerto Real forme parte de una gira tan especial como el 40 aniversario de Celtas Cortos es una magnífica noticia para nuestra ciudad. Supone situar el nombre de Puerto Real dentro de un recorrido muy significativo para una de las bandas más importantes de la música española y demuestra que nuestra localidad puede acoger propuestas culturales de primer nivel. Esperamos que sea una gran noche de convivencia, de recuerdos compartidos, de baile y de música, pero también una oportunidad para seguir llenando nuestras calles de vida y demostrar que Puerto Real tiene mucho que ofrecer cuando apuesta por la cultura como motor de encuentro».

La programación veraniega se desarrollará durante los meses de julio, agosto y parte de septiembre incluyendo música en directo de diferentes estilos, cine, literatura, flamenco, actividades familiares, verbenas y espectáculos para todos los públicos en distintos espacios del municipio. «Combina artistas de reconocido prestigio con el apoyo al talento local y provincial, llevando la cultura a plazas, calles y espacios públicos para acercarla al conjunto de la ciudadanía», ha destacado la edil.

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El programa arrancaba la pasada semana con una nueva edición del Ciclo de Cine Republicano, organizado por el Ateneo Republicano de Puerto Real en colaboración con el Ayuntamiento, con proyecciones todos los miércoles de julio en el Centro Cultural Rosa Butler.

También en julio destaca la celebración del Día del Rock, prevista para el viernes 10 de julio en la Plaza Rafael Alberti. La cita, impulsada conjuntamente por el Ayuntamiento y la Asociación de Músicos de Puerto Real (CRD Music), reunirá a dos destacadas formaciones gaditanas: Mientras las abejas duermen, reciente ganadora del certamen 6Grupos6 de Jerez y la banda chiclanera The Pisses, que completarán una noche dedicada al rock en directo.

El 25 de julio, en colaboración con la UJCE, actuarán ArrecíO y Space Surimi, dos propuestas emergentes de la escena alternativa. El grupo sevillano ArrecíO combina pop punk y sonidos electrónicos, mientras que Space Surimi, formado por Eddie Coopermen y Carlboro, ofrece una propuesta de rap innovadora marcada por el universo digital, el humor y la cultura de internet.

Otro de los platos fuertes será la Noche Blanca, que se celebrará el 31 de julio. La iniciativa volverá a llenar distintos espacios de Puerto Real con una amplia oferta de teatro, música, danza, títeres, exposiciones y propuestas culturales pensadas para dinamizar la vida del municipio y favorecer el disfrute de las noches de verano.

Ya en agosto, del 4 al 8, tendrá lugar la Feria del Libro Diego Guerrero, que contará con la presencia de destacadas figuras del panorama literario nacional. Entre ellas estarán Santiago Díaz Cortés, uno de los autores más reconocidos de la novela negra actual, e Isabel Serrano Durán, divulgadora y escritora cuya reflexión sobre la identidad andaluza ha despertado un notable interés entre el público lector.

La tradicional Chistorrada Popular en la playa de La Cachucha (8 de agosto), coorganizada con la Federación de Peñas, y el ciclo de Cine en Familia todos los lunes de agosto en la Plaza de Jesús, son otras propuestas del verano en Puerto Real destinadas a fomentar el ocio compartido entre generaciones.

A mediados de agosto llegará el Festival Joven, que contará con la participación de grupos y artistas como Celia Ruiz, L-NITA, Otilbapy y Machine-Learning, y con la actuación destacada de Carmen Xía, una de las artistas andaluzas con mayor proyección dentro de las músicas urbanas alternativas. Su propuesta fusiona rap, flamenco, copla y folclore andaluz con sonidos contemporáneos, creando un estilo propio que ella misma ha definido en ocasiones como hip hop coplero.

El 28 de agosto otra propuesta atractiva con María del Tango, considerada una de las voces emergentes más interesantes del flamenco actual, combinando el cante tradicional con influencias de la copla, la poesía, el rock andaluz, la psicodelia y otros estilos contemporáneos. Una noche que cerrará Dr.Fli, DJ, productor y selector musical muy conocido en la escena andaluza por su capacidad para mezclar flamenco, rumba, hip hop, rap y sonidos urbanos en sesiones originales y muy bailables.

El calendario incluye además el espectáculo ‘Esencia Real’, de la bailaora puertorrealeña Tere Andreu, una propuesta especialmente vinculada a las fiestas de la localidad y al patrimonio cultural flamenco y numerosas verbenas populares organizadas durante julio y agosto por asociaciones, entidades y colectivos locales.

«Hemos preparado un verano diverso, participativo y pensado para que la cultura siga siendo un elemento de encuentro, convivencia y disfrute compartido. Queremos que nuestras plazas y espacios públicos se conviertan en escenarios abiertos donde, tanto vecinos y vecinas de Puerto Real como visitantes, puedan vivir experiencias culturales de calidad a lo largo de todo el verano», ha concluido la concejala.

FUENTE: Ayto. de Puerto Real