José Manuel «Memé» Ruiz revalida con Andalucía el Campeonato de España cadete de fútbol playa

Puerto Real vuelve a estar representado en lo más alto del fútbol playa nacional. El joven José Manuel Ruiz Bruzón, conocido deportivamente como «Memé», se ha proclamado por segundo año consecutivo campeón de España cadete de fútbol playa con la Selección Andaluza, un éxito al que este año ha sumado la responsabilidad de ejercer como capitán del combinado autonómico durante el campeonato celebrado en Rota y Chipiona.

El futbolista puertorrealeño ha sido el único representante de Puerto Real en el torneo, reafirmando su crecimiento dentro de una modalidad deportiva en la que, con tan solo 16 años, ya comienza a destacar a nivel nacional.

Un campeonato impecable

Andalucía completó un brillante recorrido hasta levantar nuevamente el título. Durante la fase de grupos se impuso a las selecciones de Comunidad Valenciana, Baleares y Extremadura, antes de superar a Aragón en las semifinales.

En la gran final, el conjunto andaluz volvió a encontrarse con Murcia, repitiéndose el desenlace de la pasada edición con una nueva victoria que permitió revalidar el Campeonato de España.

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La participación de Memé no solo estuvo marcada por el éxito colectivo, sino también por el liderazgo mostrado sobre la arena como capitán de la selección.

Una progresión que no pasa desapercibida

El segundo campeonato nacional consecutivo llega en un momento de crecimiento deportivo para el joven jugador. Actualmente milita en el Cádiz CF Fran Mejías, equipo que compite en la Segunda División de fútbol playa, aunque durante esta misma temporada ya ha tenido la oportunidad de disputar encuentros con el primer equipo, que compite en la Primera División junto a jugadores internacionales y habituales de la selección española.

Esta progresión convierte a Memé en una de las jóvenes promesas del fútbol playa andaluz y nacional, consolidando una trayectoria que continúa creciendo temporada tras temporada.

El pasado año, tras conquistar también el Campeonato de España con Andalucía, su éxito tuvo una notable repercusión en Puerto Real, llegando incluso a ser recibido por el Ayuntamiento de Puerto Real como reconocimiento a su logro deportivo. Con este nuevo título, el joven puertorrealeño vuelve a situar el nombre de la localidad entre los protagonistas del fútbol playa español.