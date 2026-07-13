REDMUDIS abre su primera delegación en Puerto Real

REDMUDIS, la Asociación de Mujeres con Discapacidad, cuenta ya con una delegación propia en Puerto Real. La sede se ubica en el Centro Cívico Ciudad Abierta y se presentó el pasado viernes en un acto institucional que reunió a representantes de la Junta de Andalucía, del Ayuntamiento de Puerto Real y del tejido asociativo gaditano.

La nueva delegación es resultado de la colaboración que el Consistorio mantiene con REDMUDIS. Con esta sede, las mujeres con discapacidad de Puerto Real disponen de un espacio propio para organizarse, participar en los foros locales y hacer oír su voz dentro del movimiento asociativo.

Al acto asistieron Alfonso Candón, delegado territorial de Inclusión Social, Juventud, Familia e Igualdad de la Junta de Andalucía, y Concha Cardesa, secretaria general de Familias, Igualdad, Violencia de Género y Diversidad de la Junta. Por parte del Ayuntamiento de Puerto Real acudieron la alcaldesa, Aurora Salvador, junto a la concejala de Servicios Sociales, Lorena Díaz, y la concejala de Participación Ciudadana, Nazaret Ramírez. También participaron representantes de REDMUDIS y de FEGADI, la Federación Gaditana de Personas con Discapacidad Física y Orgánica.

La delegación permitirá desarrollar talleres, grupos de apoyo y actividades de empoderamiento sin que las socias tengan que desplazarse fuera del municipio, lo que elimina una barrera de accesibilidad habitual. Desde esta sede, REDMUDIS podrá además asesorar al ayuntamiento para que la perspectiva de género y la accesibilidad se apliquen en el conjunto de la actividad municipal.

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FUENTE: Ayto. de Puerto Real