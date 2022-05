Aprobada por unanimidad las bases de la convocatoria de las primeras plazas de la Oferta de Empleo Municipal

Ahora, el siguiente trámite para la convocatoria de los diferentes procedimientos será la publicación de las bases correspondientes en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP), posteriormente en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) y luego, se publicará un extracto en el Boletín Oficial del Estado (BOE). “A partir de ahí se abrirá el plazo para presentar solicitudes, momento en el que se anunciará debidamente. Por tanto, hasta que no esté publicado en el Boletín Oficial del Estado, no se abrirá el plazo de solicitudes, algo que queremos dejar claro para las personas interesadas”, apunta Carmen Silva.

