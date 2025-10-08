Antonio J. Chanivet será el pregonero de la Semana Santa de Puerto Real 2026

El Consejo Local de Hermandades y Cofradías de la Real Villa de Puerto Real ha hecho públicos los nombres de los pregoneros que protagonizarán los principales actos cofrades de cara a la Semana Santa 2026. La decisión fue adoptada en una reciente reunión ordinaria de la Junta Permanente, cuyos acuerdos se dieron a conocer mediante una nota informativa fechada el 7 de octubre de 2025.

Según el comunicado, Esteban López Álvarez será el Pregonero de la Juventud Cofrade puertorrealeña en el presente año. Su nombramiento supone un reconocimiento a la implicación y participación activa de los jóvenes en la vida cofrade de la localidad, un colectivo que cada año gana más protagonismo en los distintos actos y hermandades. López Álvarez será el encargado de poner voz al sentir de una nueva generación de cofrades que vive su fe con entusiasmo y compromiso.

Por su parte, Francisco Cuevas Morillas ha sido designado como Pregonero de la Exaltación al Costalero. Este acto, de gran arraigo y emoción, rinde homenaje a todos aquellos hombres y mujeres que portan sobre sus hombros los pasos procesionales y que, con esfuerzo y devoción, hacen posible que las hermandades recorran las calles de Puerto Real cada Semana Santa. Cuevas Morillas tomará el relevo de los anteriores exaltadores, aportando su propia visión sobre el papel del costalero y la espiritualidad que envuelve su labor.

El tercer nombramiento anunciado por el Consejo Local corresponde al Pregón de la Semana Santa 2026, cuya responsabilidad recaerá en Antonio J. Chanivet Sanz. Este será el encargado de anunciar oficialmente la llegada de la Semana Mayor puertorrealeña, un acto que tradicionalmente marca el inicio de los días grandes de la pasión, muerte y resurrección de Cristo en la localidad. Chanivet Sanz tendrá el honor de pregonar la Semana Santa ante los cofrades y vecinos de Puerto Real, poniendo voz y sentimiento a una tradición que forma parte esencial de la identidad del municipio.

Con estos tres nombramientos, el Consejo Local de Hermandades y Cofradías comienza a perfilar los preparativos de la próxima Semana Santa, reafirmando su compromiso con el mantenimiento y promoción de las tradiciones religiosas y culturales de Puerto Real.

El presidente del Consejo Local, en nombre de la Junta Permanente, ha felicitado públicamente a los tres pregoneros por su designación y les ha animado a vivir intensamente esta experiencia que, sin duda, se convertirá en un momento inolvidable dentro de sus trayectorias cofrades.