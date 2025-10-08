La limpieza voluntaria organizada por la Asociación El Pulmón de la Bahía retira más de 2.000 kilos de basura

El pasado domingo, 5 de octubre, la asociación ‘El Pulmón de La Bahía’ de Puerto Real organizó una acción de limpieza voluntaria en el final del Paseo Marítimo, junto a la zona conocida como Los Lápices.

Desde la asociación puertorrealeña se estima «una recogida de más de 2.000 kilos de residuos, de los cuales, unos 1.000 corresponden a plásticos, cristales y basura en general y el resto, a maderas, cuerdas y redes, entre otros enseres».

Acudieron a la cita socios de la asociación, vecinos voluntarios de Puerto Real y personas del Centro de Refugiados de Puerto Real, sumando en total unos 40 voluntarios. La actividad terminó con un tentempié preparado por la asociación para contrarrestar el cansancio de una dura jornada voluntaria.

«La actividad tenía como objetivo principal el Paseo Marítimo de Puerto Real, una zona que tras el verano estaba en muy mal estado debido a las actividades lúdicas que se desarrollan en esa zona en la época estival», señalan desde la asociación.

PUBLICIDAD

‘El Pulmón de la Bahía’ publicó en sus redes sociales un video «para denunciar y avisar que se limpiaría por parte de voluntarios, demostrando en dicho video el mal estado de la zona y su impacto en las aguas de la Bahía de Cádiz. Días antes de la actuación, la empresa de limpieza del ayuntamiento procedió a la retirada de residuos de esa zona, por lo que en tiempo récord, la asociación localizó otra zona del Paseo Marítimo que también necesitaba una limpieza».

«La zona en la que se actuó fue la parte final del Paseo Marítimo, lugar que en muchas ocasiones ha sido mencionada por vecinos de Puerto Real debido a su mal estado y el impacto directo en el mar de nuestra bahía. La zona ha quedado prácticamente impoluta y la asociación espera que la administración aprecie este esfuerzo y tome medidas para mantenerla. Gracias a esta acción, hoy en Puerto Real hay 2.000 kilos de basura menos y 2.000 kilos de concienciación ambiental más», finalizan.

FUENTE: Asociación El Pulmón de la Bahía