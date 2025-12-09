Alfredo Fernández (AxSí): «La ausencia de medidas de ayuda para paliar el corte de agua, la falta de información y la nefasta gestión municipal han agravado la situación»

El portavoz de Andalucía Por Sí en el Ayuntamiento de Puerto Real, Alfredo Fernández, ha mostrado la «profunda indignación» del grupo andalucista ante la gestión realizada por el Equipo de Gobierno de Aurora Salvador durante las averías registradas durante el puente festivo en la red de abastecimiento de agua del municipio, unas incidencias que han afectado a numerosos vecinos y vecinas de varias barriadas.

«Algo evidentemente involuntario, que nadie quisiera que ocurriera, pero que demuestra una vez más el descontrol del Ayuntamiento a la hora de gestionar este tipo de cuestiones con un servicio esencial como es el agua, dando información contradictoria, tardía y confusa por parte de la alcaldesa».

Fernández ha comenzado trasladando «el máximo respeto y reconocimiento a los trabajadores y trabajadoras que, pese a contar con muy pocos medios y recursos municipales, están afrontando unas reparaciones de urgencia que seguro son de gran complejidad». Sin embargo, el portavoz ha lamentado que la información ofrecida a la ciudadanía haya sido «prácticamente inexistente» durante todo el fin de semana. «Los vecinos y vecinas afectados han estado horas sin saber qué estaba ocurriendo. La poca información emitida por la alcaldesa y presidenta de GEN ha sido además contradictoria, anunciando en varias ocasiones el restablecimiento del suministro que finalmente no se ha producido», ha apuntado Fernández.

El edil ha recordado que el Gobierno Local votó en contra de la propuesta de AxSí para auditar los servicios gestionados por GEN, entre ellos el abastecimiento de agua. «Antes de aprobar la subida del recibo de agua queríamos conocer con detalle cómo se estaba gestionando el servicio, a dónde va destinado cada euro que pagan los ciudadanos y en qué se está invirtiendo. Se negaron. Y hoy vemos las consecuencias: reparaciones constantes y falta total de planificación». Además, este problema «no es un hecho aislado» ya que en las últimas averías del mes de marzo, «alguien tomó la decisión de subir la presión desde el Río San Pedro para garantizar el caudal en otras zonas del municipio y eso provocó el agrietamiento y posterior rotura de otras zonas, algo de lo que aún no se han depurado responsabilidades, únicamente se le ha echado la culpa a la antigüedad de la red de abastecimiento».

PUBLICIDAD

Alfredo Fernández insiste en que, aunque estas averías pueden ser imprevisibles, «la gestión y la comunicación han sido completamente nefastas».

Fernández ha hecho público además que empresarios de Puerto Real pusieron desde el domingo por la mañana a disposición del Ayuntamiento, camiones cisternas o cubas de abastecimiento de agua, aunque no se tratara de agua potable, sí podía garantizar el suministro básico para mantener condiciones higiénicas. «Una ayuda desinteresada ha sido rechazada o ignorada, y que nos confirman los propios empresarios. Resulta incomprensible que pasadas 24 o incluso 48 horas no se activara ninguna medida extraordinaria para aliviar la situación de la población», ha señalado.

Asimismo, asegura que existían técnicos municipales dispuestos a abrir instalaciones y colaborar en la emergencia «con los que ni siquiera se llegó a contactar hasta hoy martes, tras el fin de semana y el festivo». El portavoz ha explicado que la información remitida a los grupos municipales ha llegado «tarde y sin ninguna explicación técnica para conocer de fondo el asunto. Este martes, a las 10:59 horas, después de que muchas zonas llevaran horas sin agua, recibimos una comunicación del Equipo de Gobierno por correo electrónico que no aporta datos claros de un fin de semana donde la ciudadanía se ha sentido desamparada».

Finalmente, el portavoz andalucista ha subrayado que Andalucía Por Sí continuará pendiente de la evolución de las reparaciones —como la actuación en Ciudad Jardín y las inmediaciones de la calle La Línea— e intentando atender a los vecinos que se están viendo perdidos ante el asunto, y ha reclamado que se ofrezca información técnica clara y continua a la población. «Nos piden que aprobemos subidas del recibo del agua sin rendir cuentas de su gestión. La responsabilidad en la gestión pública no puede ser opcional ni pretender hacerlo cuando todo ya se ha complicado a niveles tan preocupantes y perjudiciales para mucha gente», ha concluido.

FUENTE: AxSí Puerto Real