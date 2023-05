Alfredo Fernández (AxSí): “Vamos a ganar y a transmitir desde la Alcaldía la imagen de los valores de Puerto Real”

Alfredo Fernández, Candidato de Andalucía Por Sí (AxSí) a la Alcaldía de Puerto Real, atiende a Puerto Real Hoy en vísperas de las Elecciones Municipales del 28 de Mayo en la localidad. Esta será la primera vez que Fernández se presente a unos comicios municipales para intentar ser Alcalde -ya lo había hecho en las listas andalucistas-, con el objetivo de que el partido andalucista vuelva a Gobernar en Puerto Real

Gracias por atendernos Sr. Fernández en esta entrevista con motivo de las Elecciones Municipales del 28 de Mayo de 2023.

Puerto Real Hoy: La primera de las preguntas es obligada. ¿Cómo se encuentra Alfredo Fernández tras los cuatro años de Gobierno, en su mayoría, con el PSOE cogobernando junto a AxSí?

Alfredo Fernández: Satisfecho por el trabajo realizado y con la conciencia muy tranquila. Vinimos a gestionar para hacer salir a Puerto Real de cuatro años sombríos y lo hemos conseguido. Hemos hecho avanzar a la ciudad desde las delegaciones municipales que hemos dirigido con trabajo, implicación, dedicación y mucha cercanía. Hemos demostrado todo eso al mismo tiempo que hemos gobernado desde el respeto y la lealtad. Con eso se explica todo.

PRH: Han sido cuatro años marcados por la pandemia, evidentemente. ¿Qué balance hace de manera general en las Áreas que ha manejado el AxSí?

AF: La pandemia fue punto y aparte. Ahí nuestra consigna fue la de unidad política para colaborar en la gestión de todo el problema sanitario desde las competencias que tiene la administración local. Con ese paréntesis, el balance a mi modo de ver ha sido satisfactorio. Veníamos de una legislatura en la que hubo un parón importante en la gestión desde allá por 2015 hasta 2019 y que hizo que nuestro pueblo perdiera vida. Nuestro objetivo con la entrada en el gobierno fue la de trabajar por una ciudad más viva y dinámica y creo que lo hemos conseguido.

PRH: Alfredo Fernández parece haber reunido en su lista a savia nueva del Andalucismo y también a algunos veteranos con experiencia. ¿Qué nos puede contar de su construcción?

AF: Pues que ha sido ilusionante pero complicado. La elaboración de la lista siempre es difícil pero siendo quien lidera el proyecto más aún porque asume la responsabilidad directa. Aún así el esfuerzo ha valido la pena porque es una candidatura pensada para gobernar con garantía de futuro. Hemos presentado una lista ganadora con gente preparada que aborda su entrada en la gestión pública a la vez que tenemos compañeros que tienen una dilatada experiencia en la gestión pública en el Ayuntamiento de Puerto Real incluyendo a Maribel Peinado, que nos aporta mucho independientemente del puesto que ocupe en la lista. Ese era mi objetivo: confeccionar una candidatura para gobernar Puerto Real y lo he cumplido con creces por lo que estoy muy satisfecho.

PRH: Contó usted con el “bautismo” y empuje de la ex Alcaldesa, Maribel Peinado. ¿Qué supone esto para usted?

AF: Muchísimo. Un orgullo tremendo por todo lo que he aprendido y sigo aprendiendo de ella. Siempre soñé poder trabajar a su lado por mi pueblo y he tenido esa suerte. Es una compañera a la que sigo admirando. Puede ir con la cabeza muy alta donde quiera y se merece lo mejor. En lo político yo crecí en las Juventudes Andalucistas bajo un gobierno andalucista encabezado por Maribel Peinado que gestionó una legislatura muy complicada y que a pesar de ello sacó adelante la mayor obra civil de la historia local: el soterramiento. En lo personal aprendí de ella muchos de los valores que hoy llevo por bandera.

PRH: Centrándonos ya en las Elecciones del 28 de Mayo. ¿A qué aspira AxSí de Puerto Real en estos comicios?

AF: A lo máximo. Salgo a ganar y con muchísima fuerza. A conseguir un cambio en la Alcaldía de Puerto Real que pase por poner al candidato de Andalucía Por Sí al frente de la gestión del Ayuntamiento.

PRH: ¿Cree que será la segunda vez -la primera para AxSí- que un partido andalucista gane de manera contundente?

AF: Estoy convencido que vamos a por todas. Vamos a ganar y a transmitir desde la Alcaldía la imagen de los valores de este pueblo. Vamos a escuchar, a tratar de tú a tú, a tender la mano, a facilitar que la gente participe, en resumen vamos a darle un giro de 180 grados a la forma de dirigir la Alcaldía de la ciudad.

PRH: ¿De qué se arrepiente y de qué no en estos cuatro años al frente del Ayuntamiento de Puerto Real?

AF: No me arrepiento de haber sido fiel y reeditar mis compromisos políticos y personales con mi gente y con mi pueblo. Y por otro lado, siempre he sido una persona que me he fiado de todo el mundo pero después de la experiencia me arrepiento de pensar siempre que todas y todos los que trabajamos desde la política lo hacemos con el objetivo de mejorar la vida de las personas y generar mayores oportunidades, pero lamentablemente y visto lo visto para algunos no es así porque antes que otra cosa está su ego. No todos somos iguales.

PRH: ¿Qué destacaría de su programa electoral de cara a estas elecciones?

AF: Por encima de todo que es un programa pensado en un modelo de ciudad. Con las limitaciones que tenemos bajo la experiencia en la gestión pero con el conocimiento de las oportunidades que tiene una ciudad como Puerto Real.

PRH: Una pregunta obligada. ¿Líneas rojas en cuanto a pactos para después del 28 de Mayo?

AF: El voto a Andalucía Por Sí será para que Alfredo Fernández Escolar sea el próximo Alcalde de Puerto Real y no para que Elena Amaya León continúe siendo la Alcaldesa de Puerto Real. Lo he firmado ante notario y voy a cumplirlo.

PRH: Por último, un mensaje a los puertorrealeños de cara a la campaña y al 28 de Mayo

AF: Que voten para que haya un cambio en nuestra Alcaldía. Nuestra gente y nuestro pueblo se merece un alcalde que avance desde la política seria, honesta, transparente y cercana y ahí hemos estado y vamos a estar los andalucistas.