Adelante Puerto Real y EQUO han mostrado su postura contraria a la subida que el Ayuntamiento de Puerto Real, en el próximo pleno del mes de Septiembre, propondrá a los partidos políticos de entre un 19% y 20% en el IBI.

Desde Adelante Puerto Real, han querido recordar que el 3 de noviembre de 2016, Fátima Pontones, como delegada de Hacienda, llevaba al pleno municipal una subida del IBI en Puerto Real que afectaba principalmente a las grandes empresas, y en ningún caso a las residencias particulares, para paliar la bajada de impuestos municipales que se iba a producir a consecuencia del cambio de calificación de viviendas urbanas a rurales en algunas zonas del municipio. Según la confluencia de Podemos e IU “No se pretendía ni conllevaba ningún aumento en la recaudación total de este impuesto, sólo cumplir la ley y que estos ingresos quedasen equilibrados. En aquella sesión plenaria, la hoy Señora Alcaldesa, votó en contra, junto con sus compañeros socialistas y también junto con los andalucistas, los que hoy son sus socios de gobierno, despachando su intervención con un simple, estamos en contra de cualquier subida del IBI que se plantee”.

“Mucho por lo visto ha cambiado su opinión desde entonces, porque el equipo de Gobierno que preside trae al Pleno Ordinario de septiembre una subida escandalosa que va a afectar a todas las viviendas de Puerto Real, intentando camuflarlo como que es una exigencia legal de aumentar el tipo mínimo y que responde a la necesidad de actualizar los valores catastrales de los inmuebles aplicables del tipo diferenciado. Poco les importó en aquella ocasión la legalidad que manifestaba el Gobierno presidido por Antonio Romero, y menos les importa hoy la ciudadanía de Puerto Real; porque si efectivamente es obligatorio aumentar el tipo impositivo en 0,0125 puntos, con esta subida el Equipo de Gobierno actual está proponiendo la subida casi 8 veces más de lo necesario. Lo que efectivamente repercutirá en prácticamente un 20% más de la cuota líquida a pagar por cada familia. Los que estén pagando 400 € pagaran 480; los que paguen 500 pasarán a 600 €, y los que paguen 600 a 720 €… y así sucesivamente”, expresan.

“El grupo municipal de Adelante Puerto Real se muestra totalmente en contra de esta escandalosa subida, menos aún en el año en el que nos encontramos donde las familias, y principalmente aquellas más desfavorecidas, se enfrentarán a los efectos de la pandemia que estamos sufriendo. Hoy conocíamos los datos del paro en nuestra provincia; y en los últimos meses no paramos de recibir noticias negativas de nuestra industria, tanto Airbus, como Alestis, como Navantia. La respuesta del Ayuntamiento de Puerto Real ante este panorama no puede ser más desalentadora. Conocemos las necesidades del Ayuntamiento tanto como los que más y comprendemos la necesidad de ampliar nuestros ingresos, pero no estamos para nada de acuerdo en hacerlo de una forma tan drástica y tan poco dialogada, por lo que nos opondremos tajantemente a que esto suceda de esta forma”, finalizan.

“Estamos dispuestos a buscar una solución financiera”

Por su parte, EQUO Verdes Puerto Real, a través de su concejala, Vanesa Huerta, ha anunciado su voto en contra, una decisión que la Asamblea de EQUO Verdes Puerto Real ha tomado por unanimidad. La concejala de EQUO y portavoz del partido, Vanessa Huerta ha manifestado que EQUO “no puede aceptar una subida tan contundente en un momento como el actual, con una crisis económica y social tan pronunciada. No se puede apretar así a la ciudadanía”.

Equo ha querido recordar que hace cuatro años la actual alcaldesa Elena Amaya y sus actuales socios de gobierno tumbaron una modificación del IBI para gravar a las empresas más grandes del municipio y que buscaba mejorar la situación económica del Ayuntamiento sin perjudicar los intereses de la mayoría de la ciudadanía de Puerto Real. En aquella ocasión, Amaya manifestó “no aceptar ninguna subida del IBI por mínima que sea”.

Para la Asamblea de EQUO, este cambio de opinión de Amaya, que ha pasado de no aceptar ninguna subida del IBI a plantear una subida de casi el 20% demuestra que la alcaldesa demuestra tener la misma palabra en este tema que cuando hace pactos electorales.EQUO, no obstante, tiende la mano al Concejal de Hacienda Rufino Morillo.

En palabras de Huerta “comprendemos la postura del concejal de Hacienda, Rufino Morillo: la situación de la Hacienda Municipal es muy precaria y las cuentas no salen, por eso estamos dispuestos a buscar, con el equipo de gobierno y el resto de grupos de la oposición, una solución financiera de consenso para el Ayuntamiento de Puerto Real que nos permita desterrar de la batalla política el principal problema que arrastra la institución, las deudas generadas por años de irresponsabilidad política y económica”.

FUENTE: Adelante Puerto Real y EQUO Puerto Real

