Adelante Puerto Real insiste en la falta de soluciones para la EIM Triquitraque

El Grupo Municipal de Adelante Puerto Real, a través de sus concejales José Antonio Montilla y Aurora Salvador, han querido denunciar nuevamente la falta de soluciones que se siguen produciendo en la Escuela Infantil Municipal “Triquitraque”.

En su intervención, Aurora Salvador (IU) quiso dejar clara que se siguen “vulnerando derechos y leyes que preserveran y defienden los derechos del colegio”. Salvador denunció que la empresa concesionaria del servicio, Koala Soluciones, perteneciente a CLECE, ha vuelto a cambiar las clases y grupos burbuja. “Después de despedir a la profesora, ahora quieren cambiar las clases. Para ello hicieron un Consejo Escolar y una Comisión COVID, todo ello de manera muy irregular”, sostiene Salvador.

Y es que la Edil de Adelante Puerto Real sostiene que dicho Consejo Escolar es nulo, ya que los padres de los actuales alumnos no están incluidos al haberse contado con padres de alumnado que ya no pertenece al centro. “Habría que hacer un nuevo Consejo Escolar. Hay una Ley, la LOMLOE, donde se dice que, si hay irregularidades como esta, se debe hacer un Consejo Escolar nuevo. Con ello queda invalidado lo que se decidió en el Consejo Escolar y con ello en la Comisión COVID. Todo ello es por ley”, insiste. “Ningún padre ni madre de este centro se siente representado por el Consejo Escolar ni la Comisión COVID de este centro”, añade.

Por su parte, José Antonio Montilla (Podemos Puerto Real) quiso recordar al Equipo de Gobierno de la ciudad su falta de defensa a la EIM “Triquitraque”, mientras sí que se había defendido en las últimas semanas la posible merma de ciclos de FP en el IES Virgen del Carmen o aulas en el CEIP Reggio. “Sin embargo, en la EIM ‘Triquitraque’ no hagan nada con la reducción de clases. No es entendible y se lo tienen que hacer mirar. Les exigimos que se muevan, que no vengan a hacerse fotos y a pedirle informes a la empresa. Que se sienten con los padres y madres, trabajadores y vean los problemas que existen en la guardería. Sin ello, no sabrán resolver los problemas que hay”, finalizó.

