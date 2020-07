Adelante Andalucía ha urgido hoy al Gobierno de la nación a que aumente su participación en el consorcio europeo Airbus ante el recorte de empleo en las plantas gaditanas de Airbus Puerto Real y el CBC de El Puerto de Santa María.

Los parlamentarios andaluces Ángela Aguilera y José Ignacio García, junto con los portavoces municipales de Adelante El Puerto y Adelante Puerto Real, Alejandro Gutiérrez y Antonio Romero, respectivamente, han mantenido un encuentro esta mañana con representantes sindicales de los trabajadores y miembros de los comités de empresa de ambas plantas para “ conocer de primera mano la situación de este sector,” que es muy grave desde el punto de vista del empleo para nuestra provincia”, ha señalado Aguilera.

“No es un problema solo de la provincia de Cádiz sino andaluz y estatal”, ha insistido Aguilera. “El COVID19 no sólo ha puesto encima de la mesa un problema sanitario, sino también la debilidad de un mercado laboral y de la economía andaluza. El sector aeronáutico es un sector estratégico, fundamental para el desarrollo de Andalucía, una comunidad que tiene un déficit en la diversificación industrial brutal, consecuencia de políticas miopes de décadas, que han condenado a nuestra comunidad al sector servicios, al turismo, a la especulación inmobiliaria, al ladrillazo”. Por eso, “la defensa de nuestra industria es fundamental para la supervivencia no solamente de las 500 familias afectadas en Andalucía, sino para el futuro del pueblo andaluz”.

Así las cosas, “vamos a exigir, junto con los trabajadores y trabajadoras, la necesaria concepción del sector aeronáutico como estratégico, y que, al igual que al turismo o al sector automovilísitico, el Gobierno ponga encima de la mesa los dineros necesarios para el rescate de la industria aeronáutica”.

Para la parlamentaria de Adelante Andalucía, “la debilidad en la industria de nuestro país y de nuestra provincia deviene de la falta de participación del Gobierno central en el accionariado de este consorcio”, de forma que “es necesario que el Gobierno central se ponga las pilas y aumente su participación en el consorcio europeo: es mucho más fácil defender las plantas andaluzas de Airbus teniendo una participación más importante que no teniéndola, al igual que, es más fácil segar puestos de trabajo en Andalucía teniendo una participación del 4,1% que con una participación del 11% y del 10,9%, como es el caso de Alemania y Francia respectivamente”. Por ello, ha emplazado al Gobierno central “a intervenir de forma inmediata defendiendo un sector que brilla por su ausencia en una comunidad como la nuestra”, sobre todo, “por la inoperancia de un Gobierno andaluz que es incapaz de rescatar de la crisis económica a nuestra comunidad y sólo lo hace a base de turismo, de especulación, de ladrillazo y de abrir las compuertas a la Ley de Suelo para que siga especulando con los recursos naturales, que son el patrimonio de los andaluces y las andaluzas”.

Aguilera ha destacado la necesidad de esta intervención estatal “porque no se trata solo de esos puestos de trabajo concretos, sino los de la industria auxiliar, que convive en una necesaria simbiosis necesaria entre la empresa matriz y las empresas auxiliares. “Aquí no caben medias tintas y Adelante Andalucía se compromete a llevar estas exigencias tanto a nivel nacional como a nivel andaluz, además de apoyar de manera pública y explícita a las movilizaciones que los trabajadores y las trabajadoras decidan. Hacemos un llamamiento a la responsabilidad de los dos gobiernos para que den respuesrta inmediata en Europa a las peticiones del sector. Andalucía no tiene tiempo que perder y la provincia de Cádiz mucho menos”.

Desde los comités, sus presidentes, Pedro Sánchez Marmolejo, del CBC, y Juan Manuel Trujillo, de Airbus Puerto Real, han insistido en la necesidad de que el Gobierno considere al sector aeronáutico “como estratégico, aumente su participación y que impulse un plan industrial a nivel nacional para preservar los puestos de trabajo que actualmente existen y que el sector siga vivo cuando la crisis del COVID19 pase”. Asimismo, han solicitado el “apoyo de la sociedad gaditana en su conjunto” para defender “un sector tractor de la economía de la Bahía y de nuestra provincia” que, además, “aporta empleo de calidad”. En esta línea, el presidente del comité del CBC ha hecho también un llamamiento al Ministerio de Defensa para que el proyecto del avión C101 de entrenamiento para el Ejército del Aire, sea adjudicado al centro de El Puerto. “Es de vital importancia”.

FUENTE: Adelante Andalucía

