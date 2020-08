Los portavoces y parlamentarios de Adelante Andalucía, Ángela Aguilera, José Ignacio García y Nacho Molina, junto con la diputada provincial de Adelante Cádiz, Lorena Garrón y los concejales de Cádiz, El Puerto y Sanlúcar, Carlos Paradas, Alejandro Gutiérrez y David Rodríguez Alhambra, respectivamente, han visitado esta mañana a los trabajadores y trabajadoras de la industria auxiliar de la Bahía acampados en los aparcamientos de Navantia Puerto Real.

El objetivo de esta visita ha sido trasladar el apoyo de toda la organización al colectivo y a los dos trabajadores despedidos.

“Si hoy hay astilleros en la Bahía de Cádiz, es gracias a los trabajadores y trabajadoras de la Bahía y, especialmente, a los de la industria auxiliar”, recordó José Ignacio García. El portavoz de Adelante, lamentó que “a los políticos y a determinados representantes se le llena la boca con la industrialización de la Bahía y ahora se pone en frente de esta movilización”. De igual forma, calificó de “intolerable” las declaraciones del comité de empresa de Puerto Real. “La historia de la clase trabajadora no se merece un representante sindical así”.

Aun así, “hay que seguir apostando por la unidad entre los trabajadores y las trabajadoras, por la lucha y por el futuro” y por eso, “nos ponemos detrás de los trabajadores aportando nuestro grano de arena y llevaremos esta lucha al Parlamento andaluz y a todas las instituciones”. Así, han exigido la readmisión de los trabajadores despedidos, una carga de trabajo sostenida y sostenible, el cumplimiento del convenio colectivo, planes de formación y una auditoría externa.

Por su parte, la portavoz Ángela Aguilera defendió “el legítimo derecho de los trabajadores y trabajadores a luchar por sus condiciones de trabajo” y su derecho a ser escuchados y no ser víctimas del chantaje. “Es una vergüenza que una empresa pública trate de esta forma a sus trabajadores y trabajadoras”. “La Bahía de Cádiz y la provincia de Cádiz no pueden continuar así, Andalucía no prosperará jamás, ni la provincia de Cádiz mientras que no haya una voz de Andalucía en donde se toman las decisiones” Aguilera, manifestó que “la Bahía de Cádiz necesita respeto y políticos que estén a la altura”, por lo que lamentó que “quienes han tenido la responsabilidad de reindustrializar esta tierra y prever que necesitaríamos otra industria, no lo han hecho y ahora la pandemia nos ahoga porque nuestro modelo económico es insostenible”. Aguilera agradeció a todo el colectivo su lucha porque “vuestro ejemplo nos da fuerza para seguir peleando”.

El portavoz de Empleo de Adelante Andalucía, Nacho Molina, recordó cómo hace 25 años, los astilleros de la Bahía ya vivieron una situación similar y animó a los trabajadores y trabajadoras a “continuar en la lucha”. Finalmente, el concejal de Empleo del Ayuntamiento de Cádiz, Carlos Paradas, manifestó el apoyo del Ayuntamiento de Cádiz y ha recordado el llamamiento realizado por el alcalde de Cádiz, José María González, a una reunión de alcaldes y alcaldesas para el próximo lunes. El responsable de Empleo ha insistido en “la unión de todos los sindicatos, el diálogo y en la unión de toda la clase política que tenemos que estar al lado de los trabajadores”.

FUENTE: Adelante Andalucía

