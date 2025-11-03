Confluencia POR la gente

El titular de esta nota de opinión quiere mostrar la realidad más patente que padece esta localidad. Nuestro municipio vive en un continuo despropósito, y ya nadie se ha ido librando de la inoperancia del equipo de gobierno municipal. La falta de gestión la han ido padeciendo progresivamente todos los colectivos de nuestra ciudad, ya sea por ideales políticos o por inacción gubernamental, lo cierto es que pocos colectivos se libran de la incompetencia y la desidia del ejecutivo local.

El anuncio de la posible existencia de una asociación de deportes donde se unifique todas los clubes y delegaciones del pueblo, no es otra cosa que la prueba evidente de lo expuesto en el párrafo anterior. Ante la falta de respuestas, los clubes y delegaciones no les queda otra que unir fuerzas debido a la situación de desamparo. El deporte ha ido decreciendo en nuestro pueblo, y no por falta de ganas, ilusión o calidad, sino por deterioro progresivo de las instalaciones, junto a las promesas incumplidas y la falta de gestión actual, no queda otra que aunar fuerza en aras del bien común. La mentira en forma de programa, o promesa incumplida del ejecutivo ante la imposibilidad de un arreglo a corto- medio plazo del pabellón, unido al hartazgo de los operarios municipales y su plante ante la falta de credibilidad del gobierno, ha abocado a los representantes de los clubes deportivos a unirse para buscar soluciones y juntar fuerzas.

Menos mal que, como siempre, la calidad humana de los operarios y su compromiso con su labor, han vuelto a dar aires al deporte y las instalaciones solo cerraron un fin de semana, ya que, nuevamente, el gobierno mintió, porque prometió un mayor número de empleados, pero realmente la cifra de empleados fue inferior a lo prometido a los clubes. Sin embargo, ante la falta de compromiso gubernamental, apareció la comprensión y la profesionalidad de los operarios municipales para abrir las instalaciones y poder continuar con el desarrollo de las actividades deportivas.

Aunque, no solo el deporte ha padecido esta lacra, debido a la nefasta gestión municipal, se han ido produciendo la creación de numerosos colectivos que se agrupan con el objetivo de poder ser escuchados. El origen de colectivos de diversa índole, por la falta de gestión, es una realidad en la localidad, por ejemplo:

Ante la idea nefasta de peatonalización gestionada por el señor Canca: La fundación de la asociación de comerciantes (ACE). Ante la negativa de la celebración del certamen de damas: La Asociación de Damas y Caballeros Isabel La Católica. Ante la horrible gestión del carnaval: La asociación de autores y componentes del Carnaval.

Y un largo etcétera, que deja en evidencia la realidad, y es que la Confluencia se ha hecho POR la gente y NO para la gente. Lo único cierto es que el PARA ha perdido todo el valor/encanto que tenía, porque ante la situación actual nadie puede creer que el gobierno MÁS CARO e ineficiente de la Historia se encuentre del lado de la ciudadanía, el pago de deuda con el remanente de tesorería, convirtiendo al gobierno en portavoces del ICO, así lo demuestra.

Lo dicho, una cosa le tenemos que agradecer al equipo de gobierno municipal y es que ha conseguido que muchos colectivos dispersos con gente diversa se unan y de eso son los verdaderos artífices. Lo malo que esa unión haya nacido por la ineficacia y no por la cooperación municipal.