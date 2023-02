Vicente Fernández (PP) y Ana Mestre atienden las necesidades de los hosteleros de Puerto Real

El Presidente de Horeca en la provincia, Antonio de María, junto a su delegado en Puerto Real, Alejandro Castro y miembros de este colectivo, mantuvieron una reunión con Ana Mestre, Parlamentaria por Cádiz del Partido Popular y Vicepresidenta 1ª de la Mesa del Parlamento Andaluz, junto al candidato a la alcaldía de Puerto Real por los Populares, Vicente Fernández en el Restaurante El Barril.

En la misma, desde el sector de la Hostelería se expusieron una serie de peticiones y problemas que tienen, tanto a nivel de toda Andalucía, como a nivel más concreto de Puerto Real.

Ana Mestre recalcó “la importancia de este sector para la economía de todas las localidades, alabando las posibilidades que tiene este sector en esta ciudad. Pudiendo ser otro motor más para la economía de Puerto Real”. La Vicepresidenta del Parlamento Andaluz mostró “su total apoyo, comprometiéndose a realizar el traslado de sus peticiones al Grupo Popular, para mejorar las legislaciones y buscar vías para que se cumplan todas las del sector en todas las localidades”.

Vicente Fernández, por su parte, apoyó al sector dado sus estudios y trabajo, desde su titulación en Granada, hasta su trabajo en el mismo durante más de 40 años, tanto directamente como en la enseñanza del mismo. Considerando que “no tiene en Puerto Real, este sector, el suficiente apoyo, anunciando que lo dará desde el programa electoral. Este será un programa abierto no hasta las elecciones sino durante toda la próxima legislatura, dado que es un sector muy dinámico, que va sufriendo numerosas problemáticas y cambios, que aparecen y que deben de ser estudiados y tenidos en cuenta”.

El candidato concretó que “no es asumible que desde el Ayuntamiento se preste a realizar una competencia desleal, a un sector, que sufre una alta presión fiscal y al que hay que agradecer el número de puestos de trabajo que mantiene. Concretamente, cuando se realiza actividades sin cumplir todas las prescripciones legales y además con permisividad la venta no reglada de alcohol. El que haya elecciones no justifica Carpas que no se acomoden rigurosamente a la ley, mientras que al sector de la hostelería se le aplica una rigurosidad excesiva, que ha provocado ya alguna denuncia que están en los Juzgados.”

