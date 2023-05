Vicente Fernández (PP), decisivo para la Alcaldía en Puerto Real

Las cuentas están claras para acceder a la Alcaldía de Puerto Real. 21 Concejales ya elegidos, hacen falta 11 para obtener la mayoría en la votación del próximo 17 de Junio, día de la investidura de la futura regidora en la Villa. Y en esas cuentas hay un partido que, a pesar de llevar muchos años fuera del Consistorio, tiene mucho que decir y ese es el PP de Vicente Fernández.

Fernández consiguió 1.971 votos (10,68%) en estos comicios, lo que le valió conseguir dos concejales. Los mismos que obtuvo en los comicios municipales de 2011. Sin embargo, ahora la situación ha cambiado para el futuro edil popular en el Ayuntamiento de Puerto Real así como para su número dos de la lista, Inma Garrido.

Las matemáticas no fallan. 11 votos necesitará la persona que quiera ser Alcalde o Alcaldesa de la ciudad en la sesión de investidura. Aurora Salvador es la que más cerca está de conseguir ser Alcaldesa de Puerto Real, aunque para ello no le haría falta conseguir once de los votos. Al ser la lista más votada, si el resto de partidos no se ponen de acuerdo será Alcaldesa automáticamente.

Si bien, Vicente Fernández y el Partido Popular tienen ante sí una papeleta importante para el devenir de la Alcaldía. El propio Fernández ya confesó, en caliente, el pasado domingo que no apoyaría ni al PSOE ni a Andalucía Por Sí, por lo que la opción de que Elena Amaya fuera alcaldesa está prácticamente descartada, si bien en la Confluencia de Izquierdas se esperan cualquier cosa de la actual Regidora, que lo está intentando por activa y por pasiva.

Por mucho que digan medios afines y patrocinados, la Diputación tiene visos de pasar a manos del Partido Popular con los votos del linense Juan Franco. Y Vicente es conocedor de ello. Dar alas al PSOE en lo local cuando el partido está en caída libre no es una opción para en Popular, que querrá sembrar para seguir consiguiendo electorado de cara a próximos comicios para su partido.

Y la primera de las medidas podría ser que apoyara o dejara gobernar a la lista más votada el pasado domingo, que es la de Aurora Salvador y la Confluencia.