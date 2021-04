Verdes EQUO lamenta “la vulneración de principios democráticos” del pasado pleno

La Asamblea de Verdes EQUO Puerto Real ha querido salir al paso de las declaraciones del pasado Pleno del mes de Abril de Elena Amaya, Alcaldesa de Puerto Real, donde lamentaba las formas de Verdes Equo Puerto Real, afirmando que llevaban mociones a pleno para poder sacar luego un titular de prensa y valorando como única intención la de buscar la polémica en redes e influir negativamente en la ciudadanía, además de acusarlos de no hacer una oposición constructiva, el grupo municipal Verdes Equo Puerto Real sale en su defensa y en la del resto de grupos que conforman la oposición del Ayuntamiento.

La Asamblea de VERDES EQUO Puerto Real explica que “el pasado pleno de abril fue el detonante con la suma de muchos plenos anteriores en los que hemos soportado desplantes, risas, aspavientos, negación del turno de palabra generando indefensión y comentarios irónicos o fuera de tono. Actitudes que atentan en su conjunto a la democracia y a nuestro derecho como grupos en la oposición a disentir, debatir o hacer propuestas, y esta situación se está agravando con el paso del tiempo.”

“La Sra. Alcaldesa, con sus maneras, coarta nuestra libertad de expresión siendo representantes legítimos de la ciudadanía de Puerto real, tenemos pleno derecho a expresarnos, porque además, desde el inicio de la legislatura se ha hecho con talante y respeto, algo que no recibimos a cambio en muchas intervenciones plenarias, por el simple hecho de plasmar ideas diferentes”, insisten.



Desde el partido verde explican que “la Sra. Amaya, es la alcaldesa de Puerto Real y la presidenta y moderadora de los plenos y como tal debe ser ejemplo de buenas formas y respeto. Teniendo casi en todos los temas la última palabra, hace abuso de ella en lugar de una correcta moderación de los debates, manifestando que en la actualidad los plenos son más ordenados que en la pasada legislatura. Sin embargo no da oportunidad a rebatir por alusiones en muchas ocasiones, lo que si era habitual en el pasado mandato. Disentir se ha convertido en un acto que la Sra Alcaldesa ataca de malas formas o negando la palabra a la persona interviniente aunque se esté haciendo alusiones a su intervención. El abuso de la palabra no es orden, es simplemente abuso”

“La oposición está al servicio de las personas que representa, para hacer propuestas, poder tener su espacio para debatirlas, contrastar ideas y el derecho a expresarlas con tranquilidad de que se nos respete en todo momento, igual que hacemos nosotros.

Tener opiniones diferentes, no implica que se tengan que vulnerar nuestros derechos”, prosiguen.



“La táctica política de cada formación es legítima, pero poco o nada tienen que ver con actitudes de intolerancia y de faltas de respeto. Para presidir un ayuntamiento y relacionarse de manera sana y constructiva con el resto de formaciones es necesario que estas actitudes cesen inmediatamente”, declaran.



Desde EQUO VERDES afirman con rotundidad que “ya se han rebasado límites que no pensábamos que se rebasarían, ya no se trata de una falta de respeto para el resto de miembros y grupos de la Corporación, sino una vulneración de los principios democráticos. Por lo tanto, nos posicionamos en defensa de una Institución transparente, tolerante y respetuosa, donde no se ninguneen sus principios”.

“La ciudadanía de Puerto real merece unos representantes políticos responsables, respetuosos en su ejercicio y que la política local no siga desvirtuándose y alejando de la confianza que se nos depositó en su día”, recuerdan.“Todo lo que transmitimos en esta nota de prensa, no tiene nada que ver con intenciones personales o partidistas, todo lo expresado anteriormente es demostrable y se puede corroborar con las grabaciones de los Plenos. Invitamos a la ciudadanía de Puerto Real a que contrasten nuestras declaraciones con los plenos a los que pueden accederse fácilmente y sacar sus propias conclusiones”, finalizan.

FUENTE: Verdes EQUO Puerto Real

