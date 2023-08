Unidad en la Corporación Municipal para abordar el plan de regeneración de Las Canteras

La alcaldesa ha informado a los representantes municipales de los pormenores del incendio que ha devastado el Parque de Las Canteras, insistiendo en que aún no se ha declarado extinguido. Existe un retén que vigila de manera permanente que los restos de material combustible no vuelvan a prender originando nuevos focos, así como también para impedir el acceso, por motivos de seguridad y también para evitar la erosión del suelo, enemiga de la reforestación.

