Tu Opinión: “Puerto Real: Un Orgullo”

Este fin de semana, he tenido tiempo de reflexionar fría y seriamente sobre el poco peso político que tiene la ciudad de Puerto Real. Lo digo, como vecino, con disgusto y lástima, lo publico para que nos cabreemos y dejemos de flagelarnos, asumiéndolo como algo inevitable.

Surgía esta reflexión de ver como RENFE ningunea a Puerto Real, dando cientos de miles de euros para obras en estaciones de nuestra provincia, pero saltándose la nuestra. Estación ya criticada por mí, por falta de servicios, casualmente empezando a arreglarse la escalera mecánica al día siguiente de la nota.

Apreciando un proyecto del Gobierno de Pedro Sánchez, aprobado, destinado a un tercer carril de la autopista en la provincia de Sevilla, cuando en Puerto Real, donde acaba o comienza, también es necesaria, y encima la llevamos como mocion y el equipo de gobierno se abtiene, cuando en diputacion lo vota a favor, incomprensible.

Finalmente, leer como a la empresa pública Navantia, el Gobierno mandaba construir un buque de transporte para la Armada Española, en la Factoría del Ferrol. Compárese en hemerotecas, todas las factorías de Navantia tienen en ejecución o en expectativa de futuro encargos para la Armada Española, Matagorda la que menos. Nuestro astillero se deja al lado, así sumemos a ello que no se intenta que vuelva a construirse buques civiles, pues mi pregunta es ¿quieren cerrar nuestra Matagorda o dejarla como mera factoría secundaria de apoyo a otros?.

Todo esto muestra el poco peso político de Puerto Real, concretando de su Ayuntamiento, cuestión que ya critique en la anterior legislatura y que tras el cambio de Equipo de Gobierno, compruebo tristemente que se sigue igual. En otra época, no tan lejanas, Puerto Real sonaba políticamente, nos conocían, se traían proyectos, hablo de la época de Jose Antonio Barroso. Hay que reconocer que era conocido y su liderazgo, independientemente de que se estuviera de acuerdo con sus posturas y con sus salidas de todo. A partir de entonces, se ha pasado de ser el motor industrial de la Bahía a ser el dormitorio sin más, no aprovechando incluso las nuevas fortalezas que ello suponía. Pero ese motor, se ha gripado, se han perdido empresas, es una constante, el penúltimo ejemplo es Airbus, que situada muy estratégicamente, se cierra, se traspasa, pasándose a El Puerto de Santa María, mientras que Airbus cada día construye y contrata más aeronaves. No es compresible. Además, una empresa con participación del Estado Español, que está contratando con ellos continuamente en los dos últimos años, como el Gobierno de Pedro Sánchez, no ha presionado lo suficiente como para buscar una solución y no cerrar esta factoría.

Ahora con Matagorda seguiremos igual, ya no es Pedro Sánchez y Alcaldía del PSOE, ahora la Alcaldía de la Confluencia, que supongo que primas hermanas de SUMAR, que son parte del gobierno de coalición de Pedro Sánchez. La vida sigue igual, como diría Julio Iglesia, Pedro Sánchez anuncia, la construcción de un Buque de Acompañamiento de Combate. Supondrá el nuevo buque 1.800 puestos de trabajo entre directos e indirectos y supondrá 3 millones de horas de ingeniería, con un presupuesto de 439 millones de euros. Igual, que recriminamos a la exalcaldesa Elena Amaya, de su falta de capacidad de conseguir tener influencia, ante su compañero Pedro Sánchez, ahora a la alcaldesa Aurora Salvador se lo recriminamos, tiene compañeros en el gobierno de coalición, la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, que ya podría haber visitado nuestro Ayuntamiento, tampoco tienen tantos.

He clamado, ahí están las notas de prensa, por la construcción civil, y por la construcción para la armada, denunciábamos la compra de segunda mano barcos para transporte para la Armada y el Ejército de Tierra, en vez de hacerlo en Navantia, empresa pública, además cuando la Armada Británica, Royal Navy, tiene contrato con Navantia para la construcción de tres transportes en astilleros británicos, suenan a recochineo. No son posturas empresariales, son decisiones políticas, dado que hablamos de empresa pública, de una factoría con medios tecnológicos y personales preparados, ¿por qué se nos niega?.

Puerto Real tiene que recuperar peso político, reivindicar continuamente y Navantia, ha sido y es, una enseña de MARCA de industria pesada no solamente para Puerto Real sino para toda la Bahía de Cádiz. No podemos perderlo, ni lo vamos a perder, presentamos una moción que fue aprobada, pero hasta un grupo político, no la apoyo, Andalucía por Sí.

Personalmente, vamos a alzar la voz por Puerto Real, ahora y cuando el PP gobierne en Madrid, más pronto que tarde, Puerto Real, tiene que recuperar el peso político que ha tenido, por el empleo y la calidad de vida de sus vecinos. Esa es mi intención.

VICENTE FERNANDEZ BELIZON

CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

Vicente Fernández