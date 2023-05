Editorial: “Una llamada a buscarse la vida”

Pase lo que pase este domingo, querido lector. Habrá sido un placer haber cubierto para ustedes unos nuevos comicios electorales para Puerto Real. Puerto Real Hoy no deja de ser más que un servicio independiente de información que cubre un espacio de noticias que complementa a otros medios locales, como TPR y hasta hace pocas fechas Canal 60TV, que dejó de funcionar por falta de financiación. Que Puerto Real Hoy no sea un medio de vída nos da el poder de ser LIBRES por muchas presiones que recibamos por redes o POR PRIVADO.

Esto nos obliga a recordarle que en los comicios de este domingo hay gente que eso de trabajar por el bien público lo tiene prácticamente olvidado por no decir que ni lo conocen. Que ven en su sueldo a ganar como una prioridad antes que el servir al ciudadano. Personas que, como decíamos en el anterior editorial “vienen a servirse”. La pasta por encima de todo.

Y eso es lo más nocivo que puede pasarle a una ciudad como Puerto Real. Porque no olvidemos que todos tenemos unos gastos que hay que sufragarlos y un nivel de vida que no gusta dejar.

Dicen que la suerte es el resultado del encuentro y la fusión de Preparación y Oportunidad. Sin embargo, la suerte, sin las dos variables anteriores, se acaba. Y eso está a punto de pasar el próximo domingo para muchos de los actuales munícipes. Porque, después de cuatro años, estamos seguros de que Puerto Real ha aprendido a valorar qué es querer bien al pueblo y lo que no.

No vale con fotografías, golpes de pecho o de defensas a ultranza a base de perfiles falsos o grupos en redes sociales o descalificar e insultar a periodistas públicamente. No. Porque es ahí donde se ven, precisamente, las intenciones y el nerviosismo del que o la que sabe que, tras el próximo domingo, no habrá una segunda oportunidad.

En Política no todo vale y las salidas de tono, cambios de opinión en búsqueda de un bien personal o creerse por encima de la ciudadanía… se acaba pagando. Y, en este caso, no habrá una llamada al siguiente día que diga “Búscate la vida, porque aquí no tienes sitio”.