La Asociación Exartes, el Ateneo Literario de Artes y Ciencias de Puerto Real, el Área de Cultura del Ayuntamiento de la Villa y el Servicio de Extensión Universitaria de la Universidad de Cádiz junto a un amplio grupo de artistas y entusiastas vuelven a la carga en este 2024 con las XIX Jornadas de Teatro “Alfredo Los” en Puerto Real. Una iniciativa cultural con el propósito de impulsar la escena cultural local.

En la rueda de prensa de presentación, los organizadores pusieron de manifiesto que su intención es que Puerto Real sea un punto de referencia en las Artes Escénicas en la Bahía de Cádiz, tanto a través de la presentación de un programa teatral diverso y de calidad, como al fomentar espacios para la reflexión y la generación de nuevas ideas que puedan dar lugar a futuras iniciativas y proyectos.

Las XIX Jornadas de Teatro de Puerto Real incluirán representaciones teatrales y de danza, teatro callejero, talleres, debates y exposiciones. Estas actividades están diseñadas para convertirse en un punto de encuentro cultural y recreativo entre creadores y público, que serán los verdaderos protagonistas de este evento, que aspira a ser un faro de la cultura y las Artes Escénicas en la Bahía de Cádiz.

Las Jornadas se retomaron en 2019 por iniciativa del Ateneo Literario de Artes y

Ciencias de Puerto Real a la que se sumó el año pasado la Asociación Exartes

Experiencias para las Artes Escénicas y el Patrimonio.

Programa Completo de las XIX Jornadas de Teatro de Puerto Real “Alfredo Los”

VIERNES 3 mayo

21:00 h. – TEATRO PRINCIPAL

ACTO DE PRESENTACIÓN DE LAS XIX JORNADAS DE TEATRO DE PUERTO REAL “Alfredo Los”

21:30 h. – TEATRO PRINCIPAL

Cía., La Butaca Roja: “ALMA DE CABARET”

Paz de Alarcón y Juanjo Macías adaptan su ALMA DE CABARET a la presentación de las XIX Jornadas de Teatro de Puerto Real.

La propuesta de estos dos cómicos, colmados de maestría y genialidad, en la que cuentan y cantan sus vidas, convierten la representación en la esencia del teatro por antonomasia: calidad interpretativa, entretenimiento y grandes dosis de improvisación.

Absoluta complicidad entre los artistas y el público: música, humor, canciones cantadas en directo y coreografías de géneros tan dispares como la copla, la salsa, el jazz e incluso el disco…

Este espectáculo hará que tu tengas también ALMA DE CABARET Intervienen: Paz de Alarcón y Juanjo Macías.

SÁBADO, 4 mayo

12:00 h. – CALLES DE PUERTO REAL

Compañía le la Bahía y Artistas Invitados: PASACALLES “LA FIESTA DEL TEATRO”

El pasacalles de animación “LA FIESTA DEL TEATRO” iniciará su recorrido desde la Plaza de Jesús, recorriendo la Calle de la Plaza, Calle Nueva y el Mercado de Abastos.

Se trata de una actividad lúdica en la que intervendrán una veintena de artistas, entre actores, actrices, bailarines y músicos que animarán las calles de Puerto Real durante la mañana del sábado en horario de 12:00 a 14:00 horas.

La temática gira en torno a los personajes de teatro clásico y se representarán pequeños textos de autores del Siglo de Oro y danzas barrocas acompañadas por música de época interpretadas por una banda para el caso.

A partir de una comitiva global, se realizaran paradas en puntos determinados del recorrido para conversar con grupos de paseantes, recrear escenas e invitar al público a interactuar, con el objetivo de pasar un rato divertido y promocionar las actividades previstas para las Jornadas.

Intervienen: Carmen Montes, Rubén Álvarez, Nayara Bautista, Juan Polo, Carmen Montes, Ramón Bocanegra, Amparo del Moral, Chelo Rabán, Carmen Dorado, Daniela Alcedo, Jessica Mosc, Natalia González, Ismael Hevia, entre otros.

Vestuario: PCM Atelier /Música: Matilda Band /Coord. Artística: CdelaB

21:00 h. – TEATRO PRINCIPAL

Tántrico Teatro: “HIJAS DE LA LUNA”

“Hijas de la Luna” es un collage dramático y poético sobre la obra de Federico García Lorca.

En un desván desordenado y bello, lleno de objetos e imágenes surrealistas, una actriz y un actor inician un viaje por la obra del poeta interpretando los más célebres personajes de sus obras dramáticas y sus poemas llenos de emoción.

Sumergirse en el universo de Lorca ha sido para nosotros partir del punto de vista de algunas de sus mujeres protagonistas: Yerma, Rosita, Bernarda, Adela, la Novia, Belisa…

A través de ellas se plantean dilemas, muchas veces sin solución, en los que habrá que aceptar la realidad tal como es, por dura que sea, sin que ninguna pueda disfrutar del amor ni escapar de la fatalidad del propio destino.

Sin embargo, a pesar del drama que existe en cada obra, también hemos atisbado en cada una, un resquicio de esperanza latente, una sutil brecha por la que se cuela la luz durante un breve y hermoso instante, apenas perceptible en un silencio. La belleza y la poesía fluyen entonces, el autor juguetea y seduce con las más hermosas posibilidades, para finalmente dejar a sus protagonistas ante su propia realidad.

“Hijas de la Luna”: Un viaje en profundidad al mundo femenino lorquiano y un espectáculo de bellísima estética que recrea la sensibilidad y la creatividad del gran poeta del 27. Un montaje teatral y audiovisual para el deleite de los sentidos.

Dirección: Paco Doblas; Intérpretes: Lorena García y Antonio Doblas.

DOMINGO 5 mayo

12:30 h. – CLUB SOCIAL EXARTES

Inauguración de la exposición “ANDALUCÍA VISTE SU ESCENA”

Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía.

La escena se compone de múltiples facetas y todas ellas componen un espectáculo. Uno de estos apartados es el vestuario. Pieza de suma importancia en el resultado final. A través del vestuario se presenta a los artistas, se refleja la época, la condición, social, las características del personaje, el ambiente de la obra… e infinidad de matices que de otro modo sería prolijo explicar o se escaparían a los ojos de los espectadores.

El papel de figurinistas, diseñadores…, pues son muchos los nombres que reciben, lo desempeñan auténticos profesionales, artistas del diseño y personas implicadas en el hecho escénico, al que aportan su saber, buen hacer y mucho del encanto que percibe el público.

Con esta exposición el Centro de Investigación y Recursos de las Artes Escénicas de Andalucía quiere reconocer esta callada tarea y difundir el importante patrimonio escénico que año tras año los diseños de vestuario escénico realizado para las producciones andaluzas aportan a nuestra Comunidad.

13:00 h. – CLUB SOCIAL EXARTES

Kino´s Family Circus: “CIRCO DE PULGAS” (dirigido a público familiar)

GRAN CIRCO DE PULGAS. El Circo más pequeño del mundo. Pulgas equilibristas, pulgas malabaristas, pulgas mágicas, pulgas luciérnagas, La Pulga Bala, La Pulga más fuerte del mundo… ¡¡Pero no se acerquen demasiado, las pulgas pueden saltar 200 veces su tamaño y podrían caer el tu pelo!!

Idea e interpretación: J. J. Lagares.

MARTES 7 MAYO

19:30 h. – CLUB SOCIAL EXARTES

Proyección “LA HIERBA ERRANTE” de Yasujirö Ozu Con la colaboración del Cine-Club Exartes

La hierba errante (浮草 Ukigusa?) es una película dramática japonesa de 1959 dirigida por Yasujirō Ozu, protagonizada por Nakamura Ganjirō II y Machiko Kyō. Es una adaptación de la película muda en blanco y negro Historia de las hierbas flotantes (1934) del mismo Ozu y es considerada una de las mejores películas jamás realizadas.

En la película se narra la historia de un grupo de actores ambulantes en una pequeña población de provincias. Allí el actor principal del grupo se reencuentra con una de sus antiguas amantes y con un hijo ilegítimo.

VIERNES 10 y SÁBADO 11 MAYO

21:00 hh – TEATRO PRINCIPAL

Compañía de la Bahía: “ASÍ QUE PASEN CINCO AÑOS”, de Federico García Lorca

La Compañía de la Bahía nació con la intención de reunir a artistas del ámbito de la Bahía de Cádiz y fundar su sede en Puerto Real. Por la compañía ha desfilado más de cincuenta actore, actrices y músicos en estos dos años de vida. Después de sus cuatro espectáculos anteriores -La Miel, Don Juan Tenorio, Oliver Twist y Varietés en el Principal-, se dispone a enfrentarse a un texto mundialmente conocido pero muy pocas veces llevado a escena: “Así que pasen cinco años”, de Federico García Lorca. Así que pasen cinco años es una obra de teatro en tres actos, que plantea una historia sobre amor y muerte, concluida por Federico García Lorca el 19 de agosto de 1931, dándose la trágica circunstancia de que justamente cinco años después sería asesinado su autor. Forma parte junto a El Público y la Comedia sin título del llamado “teatro imposible” de Lorca, en el que prima un lenguaje fuertemente influenciado por el surrealismo.

La obra se consideró, en un principio irrepresentable, y el autor introdujo algunos cambios. Pese a que en 1936 se ensayó para ser estrenada en octubre de ese año, el estallido de la Guerra civil española lo impediría. La obra, pues, no se estrenó hasta 1959, en el Teatro Recamier de París, con puesta en escena de Marcelle Auclair, vestuario y decorados de Raymundo de Larrain e interpretación de Laurent Terzieff. En cuanto a la primera puesta en escena del texto completo en español, quizá fuera la que Julio Castillo presentó en el Teatro Zócalo de México D. F. el 1 de julio de 1969.

Reparto: Joven, Rubén Álvarez; Viejo, Juan Antonio Álvarez; Juan, criado, Carmen Montes; Mecanógrafa, Chelo Rabán; Amigo Primero, Javier del Moral; Amigo Segundo, Ismael Hevia; Jugador de Rugby, Samuel Luque; Novia, Jessica Mosc; Criada, Claudia Laundry; Padre, Juan Polo; Arlequín, Carmen Montes; Payaso, Ismael Hevia; Muchacha, Daniela Alcedo; Máscara, Carmen Dorado.

Dirección , espacio sonoro y puesta en escena: Ramón Bocanegra; Producción: Compañía de la Bahía.

MARTES 14 MAYO

18:30 h. – TEATRO PRINCIPAL

Mesa Redonda “LAS ARTES ESCÉNICAS EN LA PROVINCIA DE CÁDIZ”

Con la colaboración de la Mesa del Teatro de Cádiz

Encuentro participativo de gestores culturales, artistas, compañías y colectivos relacionados con las Artes Escénicas en el ámbito de la Bahía de Cádiz. Por confirmar los ponentes definitivos.

20:00 h. – TEATRO PRINCIPAL

Proyección del documental “LA BALADA PERDIDA” de Manuel Ruiz Rodríguez

En los años 70 en España nace el teatro independiente.

Unidos a esta corriente surge en Cádiz una compañía llamada Teatro Carrusel, que con su original estética, plasticidad y brillo sobre el escenario impacta en una sociedad sumida en la oscuridad. Con la noticia del fallecimiento de uno de sus fundadores sonando en la radio y en la mente de sus protagonistas, este documental muestra la búsqueda de los componentes de esta compañía única y de los testigos de esta época dorada del teatro gaditano, con el objetivo de recuperar el recuerdo de sus valientes montajes que el pasar del tiempo ha hecho olvidar como si se tratara de una balada perdida.

En Cádiz una compañía llamada Teatro Carrusel impacta en una sociedad sumida en la oscuridad. Esta es su historia.

VIERNES, 17 MAYO

21:00 h. – TEATRO PRINCIPAL Teatro Defondo: “ORLANDO, DE VIRGINIA WOLF”.

ORLANDO de Virginia Woolf: un texto icónico de la comunidad LGTB, un viaje por cuatro siglos de la historia de Europa en busca de la identidad, la belleza, el amor y el género en uno de los textos más hermosos de la literatura universal.

SINOPSIS: ¿Cómo sería vivir más de trescientos años? Ser hombre y mujer en una misma vida. Viajar por Europa y sus épocas, ser el amante de la reina de Inglaterra, diplomático en Constantinopla, nómada, mujer de un aventurero, ser madre… todo en una sola vida. Eso es lo que le sucede a Orlando, el personaje principal de la novela de Virginia Woolf. Orlando es una joya de la literatura: una aventura a través de la historia y la cultura de Europa; una oda a la lengua, la belleza, la imaginación y la vida; un viaje que invita a escribir nuestra propia historia desde la alegría y el asombro.

-GANADORA DEL XXI CERTAMEN NACIONAL PARA DIRECTORAS DE ESCENA DE TORREJÓN DE ARDOZ

-FINALISTA EN LOS XXII PREMIOS MAX en la categoría de MEJOR VERSIÓN O ADAPTACIÓN TEATRAL

-GANADORA DEL PREMIO VERLANGA 2020 DE VALENCIA A MEJOR ESPECTÁCULO REVELACIÓN

-GANADORA DEL PREMIO A LA MEJOR DIRECCIÓN EN EL XL FESTIVAL VEGAS BAJAS

Reparto: Gustavo Galindo, Pablo Huetos, Ángela Garman, Pedro Santos y Rocío Vidal / Gemma Solé Dirección escénica y dramaturgia Vanessa Martínez | Escenografía Alessio Meloni (AAPEE)| Vestuario Paola de Diego | Iluminación David Martínez | Audiovisuales Chiken Assemble | Ilustraciones Luis Frutos

| Música Andreas Prittwitz – Looking Back | Lucha escénica Mon Ceballos | Diseño & fotografía Javier Naval | Producción Pablo Huetos

Coproduce: Comunidad de Madrid

Colaboran: INAEM, Fondo Iberescena, Centro Dramático Nacional, Ayuntamiento de Coslada, Círculo de Bellas Artes de Madrid…

SÁBADO, 18 MAYO

21:00 h. – TEATRO PRINCIPAL

Phersu Teatro: “LOS AFANES DEL VERANEO”, de Carlo Goldoni Teatro Universitario

El grupo PHERSU TEATRO CLÁSICO fue creado en el curso 2002-2003 con la coordinación de la profesora Antonia Carmona y bajo el patrocinio de la UCA. Estuvo formado por un colectivo de estudiantes de diferentes especialidades, que hicieron de tan solo un sentimiento de amor a una cultura milenaria sentida como propia, la clásica, una forma artística de expresión, basando su actividad y trayectoria en el estudio del teatro grecolatino y la dramaturgia o puesta en escena de las obra hasta el punto de convertirse en un grupo compacto y reconocido hoy en día, dentro y fuera del marco universitario gaditano, ya que sus actuaciones se extendieron también a la vida local de la provincia gaditana, y fuera de los límites de nuestra tierra, a toda la geografía española.

Estrenada en Venecia en 1761, los personajes de “Los Afanes del Veraneo” hacen de la frivolidad y la apariencia las razones de su existencia. Sus reacciones ante la alocada sucesión de acontecimientos que se presentan logran que sintamos por ellos a la vez que el rechazo, la simpatía. Carlo Goldoni posibilita, en una arquitectura dramática sólida y brillante, que nos reconozcamos fácilmente en sus aspectos más negativos pero divertidos, es decir, en lo que nos hace humanos.

En la presente versión la fábula goldoniana ha sido traída al presente de manera natural, lo que señala la actualidad de sus personajes y comportamientos; era imposible ignorar las nuevas tecnologías y cómo la incursión en la esfera privada, uno de los pilares de la crítica del autor veneciano, está al alcance de todos/as, ya que nosotros/as mismos/as así lo permitimos.

PABLO: DANIEL MUÑOZ; LEONARDO: ALBERTO MORENO; VICTORIA: ALICIA PAVÓN; FERNANDO: JESÚS LAGARES; DON FELIPE: CURRO HOLGADO; GUILLERMO: .JAVIER MOLINA; JACINTA: NEREA DELGADO; BRÍGIDA: NOELIA SABINO; DOÑA FULGENCIA: EUGENIA CORTÉ

TEXTILES ESCENOGRAFÍA: EUGENIA CORTÉS; MAQUILLAJE Y PELUQUERÍA: ALICIA PAVÓN; MÚSICA ORIGINAL: DAVID J. FONSECA; DISEÑO LUCES: ANTONIO J. FONSECA; AYUDANTE DE DIRECCIÓN: VÍCTOR PIÑERO; VERSIÓN DEL TEXTO, DISEÑO GRÁFICO, ESCENOGRAFÍA Y DIRECCIÓN: JAVIER FONSECA

Gracias a la colaboración establecida entre la Universidad de Cádiz y la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Cádiz, PHERSU TEATRO quiere agradecer a RAFAEL ESQUINAS, PAULA FERNÁNDEZ, ISAAC GARCÍA, NEREA GARCÍA, IRENE GONZÁLEZ, CARLA LOZANO, ALEJANDRA MARTÍNEZ, ADRIANA MUIÑO, DAISY ESTHER PENAS, DAVID PERIÑÁN, NURIA PONCE, BLANCA PUENTE, PAULA RUIZ, SARA RUIZ, MARÍA

SÁNCHEZ, SARA SFALI, MARÍA VILLANUEVA y, especialmente, a TÓ CAMPOS, profesor de la asignatura Estilismo de Espectáculos y Medios Audiovisuales de los EAS MODA (4º CURSO), el vestuario de la producción, así como destacar el interés demostrado por la directiva del centro y por el personal del Vicerrectorado de Sostenibilidad y Cultura, Servicio de Extensión Universitaria de la UCA en lograr la vinculación de las dos instituciones.

ES UNA PRODUCCIÓN DEL SERVICIO DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA DEL VICERRECTORADO DE SOSTENIBILIDAD Y CULTURA DE LA UNIVERSIDAD DE CÁDIZ

DOMINGO 19 mayo

12:30 h. – CLUB SOCIAL EXARTES

Presentación y proyección fotorreportaje “ENCONTRANDO A LORCA” Por su autor, Paco López.

¡La vieja Kodak Instamátic!, todavía conservo mi primera cámara. Recuerdo cuando fui a comprarla con mi padre, a Foto Alvi, el día de reyes, a mis once años. Me gustaba mirar a través de la ventana cuadrada (la cámara te aislaba del mundo y a la vez creabas el tuyo), y además, las fotos contaban historias sin tartamudear. De esa manera me convertí en el fotógrafo no oficial de la familia, para las oficiales ya estaban Manolo y Antonio el fotógrafo. Muchos años más tarde, alentado y acompañado por Juani, mi primera novia, asistí a un curso de iniciación en el Club Fotográfico 76. Como todas las personas que se meten en un cuarto oscuro, quedé cautivado por la magia del proceso, y así, de esa manera, la bombilla roja dió luz verde a la pasión que me ilumina todavía.

“Granada en 1936. Asesinato de Federico García Lorca” de Ian Gibson.

Su lectura llevó a interesarme por la obra de Federico, y está, impresionado por su genialidad, a comenzar un viaje, ya que vivía en Granada, perdiéndome por los paisajes que conformaron la personalidad del poeta siendo niño. Así, cada fin de semana, con la cámara, “Libro de Poemas” y un bocata en la mochila, recorría la Vega de Granada, entre Fuente Vaqueros y Valderrubio (antigua Asquerosa), en busca de dar imágenes a las sensaciones que me producía la lectura de aquel primer libro suyo de poemas.

Eso solo fue el principio…

MARTES 21 MAYO

20:00 h. – CLUB SOCIAL EXARTES

Cía. La Siniestra Théâtre: “LA BRUMA DE ATACAMA” (espectáculo y posterior exposición del proceso de trabajo)

¿Qué sucede cuando una astrofísica, encargada de la construcción del radiotelescopio ALMA, y un rescatista de alta montaña confrontan sus búsquedas, sus soledades y sueños en medio del desierto de Atacama?

¿Cómo guiarnos en el desierto cuando el paso del tiempo ha dejado de ser fiable? El desierto de Atacama es el escenario donde Ludivine, una apasionada astrofísica, debe comenzar la construcción del radiotelescopio ALMA, pero extrañamente las piezas no llegan. A través de un mundo real y poético, de teatro físico y danza, emprendemos una historia donde el universo, el desierto o un cuerpo humano siempre están a punto de transformarse o de reencontrarse con el infinito.

“LA BRUMA DE ATACAMA” es la historia del encuentro entre Ludivine, una apasionada astrofísica, y Evaristo, dueño de un hotel y rescatista en alta montaña. El inhóspito desierto de Atacama es el escenario donde estas dos soledades se descubren mutuamente. Ludivine debe comenzar allí la construcción del radiotelescopio ALMA, pero las piezas no llegan. Evaristo la acompañará silenciosamente en su hazaña. A través de un mundo real y poético, de teatro físico y danza, emprendemos una historia donde el universo, el desierto o un cuerpo humano siempre están a punto de transformarse o de reencontrarse con el infinito.

Se trata de una obra multidisciplinar de autoría propia en la que el teatro textual, físico y la danza se

El proceso de creación ha consistido en un primer periodo de investigación, entrevistando a pacientes de ELA, familiares, personal de salud e investigadores científicos; la escritura en escena partiendo de la improvisación de los actores y un periodo final de escritura.

Durante el proceso de creación, los avances de la obra han sido presentados a diferentes públicos: a personas enfermas, a reuniones científicas sobre el ELA así ́ como al gran público. Además, la obra está potencialmente abierta tanto a público juvenil como adulto.

La Siniestra Théatre es una compañía internacional afincada en París, A través de la exploración del lenguaje del teatro físico y la escritura de nuestros propios textos, abordamos de forma personal y colectiva investigaciones artísticas e inquietudes políticas.

JUEVES 23 MAYO

20:00 h. – TEATRO PRINCIPAL

Cía. María de Zayas & Bazz Chamber: “VALOR, AGRAVIO Y MUJER, Dramaturgas del Siglo de Oro”

Concierto Dramatizado

La Compañía María de Zayas se estrena en estas Jornadas con una recopilación de textos de dramaturgas del Siglo de Oro engarzados por un hilo argumental con el que se pretende contextualizar histórica, social e ideológicamente la creación dramática llevada por mujeres artistas en una época en la que el predominio de autores de sexo masculino era evidente. Aunque, mientras en el teatro isabelino las mujeres tenían prohibido subirse al escenario, en nuestro Siglo de Oro las mujeres escribían, dirigían y actuaban en una suerte de vanguardia que adelantaba conquistas que tardarían siglos en consolidarse.

En los diferentes pasajes, se recoge la obra de las mujeres que escribieron teatro en el siglo XVII, abarcando la realidad que entonces configuraba el denominado «Imperio Español», a través de los textos de Ana Caro Mallén, María de Zayas, Ángela de Acevedo, Leonor de la Cueva, Sor Juana Inés de la Cruz, entre otras.

Con la idea de rescatar su memoria y mostrar la extraordinaria calidad literaria y dramática de estas mujeres, se desarrollará una lectura dramática sazonada de música en directo, adaptaciones musicales de música barroca a sonoridades más actuales interpretadas por la formación BAZZ-CHAMBER: la mezzosoprano Carmen Patiño acompañada por los guitarristas de Jazz Polo Rodal y Fernando Vargas, que nos traerán estas adaptaciones de músicas del Barroco generando sutiles arreglos de gran frescura y elegancia, en un intento de acercar esta experiencia al público de hoy.

Reparto: Carmen Montes, Carmen Dorado, Jessica Mosc, Chelo Rabán, Carmen Patiño, Polo Rodal, Fernando Vargas, entre otros.

VIERNES 24 MAYO

21:00 h. – TEATRO PRINCIPAL

Ylliana Producciones: “TRASH!”

Producciones Yllana y Töthem se unen para dar lugar a Trash! Un espectáculo vital y energético sobre las posibilidades del reciclaje a través de la percusión, el movimiento y el humor. Se desarrolla en un centro de reciclaje de basura, donde cuatro imaginativos operarios dan nuevos usos a todo tipo de desechos que llegan al lugar, haciéndonos reflexionar sobre el exceso de consumismo de nuestra sociedad.

Bombonas de butano, paraguas, pelotas, cajas de herramientas, bocinas, bolsas de basura… Cualquier elemento que cae en manos de estos operarios, son transformados en vistosos números musicales llenos de ingenio y humor.

Un show para todos los públicos.

La nueva compañía TÖTHEM COMPANY nace en 2020. Compuesta por artistas multidisciplinares, sus directores artísticos son Gorka González y Jony Elías. Después de su trabajo en compañías como Mayumaná, Toompak o Yllana, crean TÖTHEM COMPANY para satisfacer sus inquietudes artísticas y seguir investigando de manera multidisciplinar en diferentes proyectos. Con su ópera prima, “TRASH!”, plasmarán la energía de su “percusión de alto voltaje” con una propuesta llena de energía, música y humor.

Dirección Artística: David Ottone; Director Adjunto: Jony Elías; Música: Töthem Company; Productor Musical: Garabatto; Escenografía y Vestuario: Tatiana de Sarabia; Espacio Sonoro: Nacho Ramírez; Iluminación: Lola Barroso; Coreografía: María Rayo; Construcción de Escenografía: Toom Pak; Luthiers: Toom Pak; Diseño Gráfico: Value Design; Jefe Técnico: Ismael García; Producción Ejecutiva: Toompak, Wuaynotpromedia Y Yllana; Voz en locución: Arantxa De Sarabia; Elenco: Bruno Alves, Frank Mark,Gorka González, Miguel Ángel Pareja, Felipe Dueñas; Distribución: Yllana

SÁBADO 25 MAYO

19:30 h. – CLUB SOCIAL EXARTES

ACTO DE CLAUSURA DE LAS XIX JORNADAS DE TEATRO DE PUERTO REAL “Alfredo Los”

20:30 h. – CLUB SOCIAL EXARTES

Rebeca & Sparring Songs: “A BOCAJARRO” Concierto Teatralizado

La Cía. “Sparring” aborda su quinto montaje siguiendo su línea musical, porque encontramos aquí, en la música, el lenguaje común dónde comunicarnos. La mezcla de canciones y la rítmica del verso nos permiten fluir por una expresión poética y disfrutar de la magia del instante.

Rebeca Torres canta las canciones de Sergio Domínguez, y Sergio arropará el encuentro con su guitarra y los arreglos de Jarry García y Enrique Galera y la dirección incondicional de Antonia Gómez.

Un concierto estelar teatralizado: “A BOCAJARRO”

IDEA ORIGINAL: Rebeca Torres; TEXTO Y COMPOSICIÓN: Sergio Domínguez; ARREGLOS MUSICALES: Sergio Domínguez,JarryGarcíayEnriqueGalera;DIRECCIÓN:AntoniaGómezGrande;ENESCENA:RebecaTorres (voz e interpretación) Y Sergio Domínguez (guitarras y coros)