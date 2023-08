Manuel J. Parodi alcanza los 300 artículos en Puerto Real Hoy

El 12 de septiembre de 2015 publicamos el primero de los artículos de esta serie que dedicamos a la Historia de Puerto Real, denominación genérica bajo la que se vienen publicando desde ese entonces, de manera ininterrumpida, estos textos divulgativos, breves en su mayoría, específicamente dedicados a la Historia y el Patrimonio (especialmente el Patrimonio Cultural) de Puerto Real.

Desde ese entonces hasta ahora ha visto la luz en estas páginas virtuales de “Puerto Real Hoy” un total de 300 artículos, cifra redonda en la que hemos querido detenernos hoy. Es de señalar que en realidad han sido más textos los que se han publicado en esta cabecera, pero no contamos entre los 300 que señalamos aquellos (escasos) trabajos que -por razones de oportunidad o idoneidad- han llegado a ver la luz en una segunda ocasión en estas páginas digitales.

Desde ese entonces, hace casi ocho años ya, y hasta ahora, se ha publicado como señalamos un total de 300 artículos prácticamente semana tras semana, sin apenas interrupciones más allá de las pocas ocasiones en las que de forma puntual -y siempre por razones y causas enteramente ajenas a la voluntad de quien suscribe y a la voluntad de esta cabecera- no aparecería un artículo el día previsto para ello.

En estos trescientos artículos se han sucedido temas de distinta naturaleza pero siempre de índole y temática histórica y patrimonial, planteados -temas y artículos- desde muy diferentes perspectivas y con muy diversos contenidos y enfoques, estando centrado siempre el interés de los mismos y de esta serie en la Historia y el Patrimonio de Puerto Real.

Desde la arqueología portorrealeña, al Patrimonio Cultural (histórico, arqueológico, artístico, inmaterial, monumental…) de la Real Villa, la Historia de Puerto Real desde la Antigüedad hasta el presente, la Historiografía local…, todo ello desarrollado con la intención de abundar en la difusión y la socialización del conocimiento de y sobre Puerto Real. Todos los temas que de una u otra forma han encontrado espacio y acomodo en los párrafos de los artículos de esta serie han visto la luz en forma de artículos históricos divulgativos.

Volviendo a los trescientos artículos que componen esta serie, cabe decir que corresponderían a muchas páginas de papel, ya que la media de páginas de estos trabajos viene a estar en la media docena (hay trabajos que cuentan con dos páginas, ciertamente, mientras otros llegan superar la decena de lo que serían los tradicionales folios cartáceos). De ese modo, haciendo una media ponderada, encontraremos que hablamos de entre 1800 y 2000 páginas dedicadas a la Historia y el Patrimonio de Puerto Real, de nuestra autoría, publicadas desde septiembre de 2015 hasta el momento presente, en la cabecera de “Puerto Real Hoy”.

De este modo podría decirse que esos 300 artículos equivalen a 1800-2000 folios o páginas, y si consideramos la cuestión en lo que se refiere al número de palabras y haciendo igualmente un cálculo aproximativo, considerando que la media ponderada de palabras que contiene cada página viene a estar en unas 500, resulta ser un total de un millón de palabras, una cifra -a qué negarlo- tan redonda como simbólica y hermosa.

Así pues, hablamos de 300 artículos, 2000 páginas y de -aproximadamente- un millón de palabras a lo largo de casi una decena de años, todo lo cual viene dando forma a esta serie de artículos desde el mes de septiembre del año 2015 como señalamos.

Ciertamente no tenía idea del camino que llegaríamos a recorrer cuando retomaba en aquel mes de septiembre de 2015 y gracias a “Puerto Real Hoy” la línea de trabajo divulgativo sobre la Historia y el Patrimonio de Puerto Real, una línea que se ha mantenido limpia e íntegra gracias, entre otras cosas, a la total libertad que esta cabecera me ha brindado en todo momento a la hora de plantear y desarrollar los contenidos de esta serie divulgativa, lejos de lo que acaso algunos habrían deseado.

Y no nos resignamos a no dejar constancia de todo ello, así como a señalar que no teníamos idea de que estos artículos llegarían a alcanzar un número como el que venimos comentando en estas líneas de hoy, unas líneas de acaso poco interés para el lector paciente que nos ha acompañado hasta aquí a lo largo de todo este camino.

En estos últimos tiempos, como saben los lectores, El Bicentenario de la Defensa de las Libertades y la Constitución en El Trocadero (1820-1823) ha ocupado un espacio más que relevante en el seno de este conjunto de breves artículos divulgativos de Historia, como no podía ser menos.

En este sentido diremos que hemos tratado en todo momento de poner el acento lejos de los aspectos bélicos de la efeméride en sí, al contrario de lo que han hecho otros, lo que constituye a todas luces un error por su parte puesto que limita la trascendencia de la efeméride y hace de menos a las verdaderas dimensiones de un acontecimiento como el que queremos conmemorar, en el que es imprescindible poner el acento en reseñar su peso y calado a todas luces fundamental en la Historia de la lucha por la Libertad en el género humano, sin perder de vista el papel esencial desempeñado por Puerto Real en el desarrollo de dicho hito de la Historia.

En otros párrafos, a futuro, acaso entremos a considerar los qués y los porqués de esta efeméride, la del Bicentenario de El Trocadero, con el empeño que confiere el hecho de que venimos insistiendo desde hace ya años (más de un lustro) en la oportunidad que dicha Conmemoración podía representar para Puerto Real, para contribuir a dar a conocer los valores (patrimoniales, históricos, medioambientales, económicos, humanos…) de nuestra comunidad, de nuestra Real Villa.

Amén de lo anterior se han dado cita en estas páginas virtuales cuestiones tales como la demografía y el urbanismo de la Real Villa en diferentes momentos de su Historia (como en la transición entre los siglos XVIII y XIX), diversos testimonios contemporáneos (como los de Juan Luis Moreno de Guerra y Alonso o Antonio Muro Orejón, padres de la Historiografía portorrealeña), las fuentes clásicas sobre el territorio hoy portorrealeño, el pasado romano y la arqueología del actual término municipal (con espacios arqueológicos como el Horno de El Gallinero, entre otros muchos), la Historiografía relativa a la Villa y las publicaciones generadas en torno a dicha Historiografía local…, todo ello ha sido objeto de nuestra atención en estos párrafos a lo largo de los últimos años, especialmente desde el cada vez más lejano año 2015.

Como hemos señalado, también nos hemos ocupado (y nos seguiremos ocupando) de la obra y los trabajos de otros autores, actuales y no tan actuales (historiadores y literatos), que de un modo u otro han centrado su interés en diferentes aspectos de la Historia, la arqueología y el Patrimonio portorrealeños, considerando aquí sus trabajos y sus publicaciones.

No podían tampoco faltar las referencias a los monumentos históricos de la Real Villa, edificios monumentales como nuestras iglesias, detalles de nuestro Patrimonio como la rejería de nuestras fachadas históricas o los guardacantones de nuestras esquinas, así como el propio trazado en damero de la Real Villa, que constituye una manifestación física de la geoestrategia y la estética del poder y del estado que tenían los Reyes Católicos y del camino que siguieron sus sucesores (Carlos V, Felipe II…) en lo que se refiere a la estética del poder y la forma de ser y estar en el mundo de la Monarquía Hispánica.

Y todo ello lo hemos hecho buscando siempre fomentar la sensibilidad ciudadana por la Historia y el Patrimonio, especialmente en lo que se refiere a la nuestra localidad.

Trescientos artículos en esta serie hasta el día de hoy. Y seguiremos en la tarea. Pro bono commune, como siempre.