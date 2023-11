Tu Opinión: “EN MI NOMBRE NO”

Escribo estas lineas para dirigirme a todos los vecinos y vecinas de Puerto Real. Esto es para los de izquierda, los de derecha y de centro, para los centralistas y andalucistas, para los feministas y los ecologistas, y también para los que no se consideran de ninguna de las mencionadas.

Lo escribo a título de ciudadano, no lo hago en nombre de mi partido, en todo caso como reflexión de un concejal de Puerto Real y ciudadano demócrata.

La democracia no es votar cada cierto tiempo, es algo más. Es el respeto a las leyes, aunque algunas no nos gusten, porque el conjunto de ellas, el ordenamiento jurídico, nos da seguridad y evita la ley de la selva y caos. Es lo que pretendía en el Contrato Social, el filósofo Rousseau, todos dejáramos parte de nuestros derechos en manos del estado, para que este nos protegiera de la violencia y de los abusos de los más fuertes. La democracia es que las leyes las hacen el legislativo, en representación del pueblo, el ejecutivo las ejecuta y el poder judicial vela que todo se realiza según el ordenamiento jurídico. Es la separación de poderes de Montesquieu.

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Sé que toda esta teoría política se ha contaminado, ya esta separación no es tan idílica como debería ser. Pero hemos llegado a un extremo, donde se pacta realizar una ley de AMNISTIA, que pone en peligro nuestro sistema jurídico y constitucional.

Me explicó:

Las leyes se hacen no para casos concretos, para personas con nombre y apellidos, sino para la generalidad de los ciudadanos. Aquí se está planteando una AMNISTIA para ciudadanos catalanes, por tanto, la igualdad de derechos y obligaciones de ciudadanos del Estado Español se vulnera. No será aplicable a ningún andaluz. Entiendo que solamente cabe indultos personales para cada caso, eso sí, para aplicar el indulto el beneficiado debe tener una sentencia firme y estar a disposición de la justicia, con lo cual queda excluidos los huidos y los que están en proceso abierto y no terminado.

El que se esté negociando la AMNISTIA de cara a una investidura, o sea de unos votos de Diputados al Congreso, entiendo que es una compra-venta que va más allá de un pacto político, poniendo en peligro toda ética política. ¿Qué diferencia hay en esto con un tránsfuga que se ha vendido por dinero literalmente para una moción de censura en un Ayuntamiento?. Aquí, no aprecio el bien común, ni el servicio público, si no un bien particular y concreto para salir investido Presidente del Gobierno.

La AMNISTIA es un instrumento jurídico que se aplica, sobre todo, cuando hay un cambio de régimen. Aquí se realizó una, para que el paso del régimen autoritario y totalitario franquista al democrático, era empezar la democracia evitando confrontación. Aquí todos dejaban, unos más y otros menos, parte del pasado de la Guerra Civil y del régimen anterior. Hoy esto no se valora.

La Constitución de 1978 expresamente prohíbe el indulto general, que sería lo más parecido.

Si los constituyentes no hablaron nada de AMNISTIA, no es para que se use de forma torticera, por intereses personales, en estos momentos, pasando por encima de todo el sistema jurídico español. O sea, del poder judicial.

Como ciudadano y demócrata, declaro, EN MI NOMBRE NO, AMNISTIA NO. Tenemos una democracia mejorable, pero no la destrocemos. Hay una tendencia a olvidar la historia y el pasado, lo que hoy tenemos como Estado, no existía en 1975, cuidémoslo, mejorémoslo, pero no lo destruyamos.

Animo a que, como ciudadanos y demócratas, mostremos nuestra defensa de la Constitución, no será la mejor, pero mejorémoslo, no la destruyamos.

MOSTREMOS NUESTRA DISCONFORMIDAD PACIFICAMENTE CONTRA LA AMNISTIA.

VICENTE FERNANDEZ BELIZON

CONCEJAL DEL AYUNTAMIENTO DE PUERTO REAL

Vicente Fernández