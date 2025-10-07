30.7 C
Puerto Real
martes, 7 octubre, 2025
Un fuego vuelve a arrasar más de dos hectáreas en Puerto Real

Redacción
Miembros del CBPC extinguiendo el fuego en la Dehesa de las Yeguas.
Miembros del CBPC extinguiendo el fuego en la Dehesa de las Yeguas.

Efectivos del Parque de Bomberos de Tres Caminos, con el apoyo del Parque de Cádiz, han intervenido en la madrugada de este jueves en un incendio declarado en la carretera CA-3113, a la altura de la Dehesa de las Yeguas, en el término municipal de Puerto Real.

El fuego amenazaba viviendas cercanas

El aviso movilizó rápidamente a los servicios de emergencia ante la proximidad del fuego a varias viviendas situadas en la zona. Según el Consorcio de Bomberos de la Provincia de Cádiz, la prioridad inicial fue perimetrar el incendio para evitar su propagación hacia los núcleos habitados.

El fuego afectó a unas dos hectáreas de superficie, principalmente de pinos y cañaveral, generando una densa columna de humo visible desde varios puntos del municipio.

Amplio despliegue de medios terrestres

Hasta el lugar se desplazaron tres vehículos de intervención —dos autobombas rurales pesadas (R-19 y R-28) y un vehículo de mando (M-46)— junto a siete efectivos del parque de Tres Caminos, que trabajaron intensamente durante toda la madrugada.

Durante la intervención se emplearon 17.000 litros de agua, logrando contener las llamas y evitar su avance hacia las viviendas próximas.

Refuerzo del Infoca y presencia de la Guardia Civil

Alrededor de las 9:30 horas de la mañana, un camión del Plan Infoca se incorporó a las labores de refresco y vigilancia para evitar posibles rebrotes, mientras que la Guardia Civil permaneció en la zona controlando los accesos y colaborando en las tareas de seguridad.

