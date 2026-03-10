Las 10 rutas de senderismo más espectaculares de Andalucía

Andalucía es uno de los territorios más diversos de España desde el punto de vista natural. Montañas, bosques mediterráneos, gargantas fluviales y paisajes kársticos ofrecen una enorme variedad de rutas de senderismo para todos los niveles. Desde paseos sencillos hasta recorridos más exigentes, la comunidad cuenta con algunos de los senderos más atractivos del sur de Europa.

El auge del turismo de naturaleza en los últimos años ha puesto en valor muchos de estos itinerarios. Además de permitir descubrir paisajes espectaculares, el senderismo ofrece una forma diferente de conocer el patrimonio natural, cultural y geológico del territorio.

A continuación repasamos diez rutas especialmente recomendables para quienes desean explorar Andalucía caminando.

1. Caminito del Rey (Málaga)

Situado en el desfiladero de los Gaitanes, el Caminito del Rey se ha convertido en uno de los recorridos más conocidos de Andalucía. Sus pasarelas suspendidas sobre paredes verticales ofrecen vistas impresionantes del cañón.

Tras su rehabilitación hace algunos años, el sendero combina seguridad con una experiencia visual única.

2. Ruta del Río Borosa (Jaén)

Ubicada en el Parque Natural de las Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas, esta ruta sigue el curso del río Borosa a través de bosques, pasarelas y cascadas.

Es uno de los itinerarios más completos del parque, tanto por su diversidad paisajística como por su riqueza ecológica.

3. Los Cahorros de Monachil (Granada)

A pocos kilómetros de la ciudad de Granada, esta ruta es conocida por sus puentes colgantes y por el espectacular desfiladero del río Monachil.

Es un recorrido muy popular que combina tramos sencillos con pasos estrechos entre paredes rocosas.

4. El Pinsapar de Grazalema (Cádiz)

Este sendero atraviesa uno de los bosques de pinsapos mejor conservados del mundo. El pinsapo es un abeto relicto que solo se encuentra en algunas zonas de Andalucía y Marruecos.

La ruta permite caminar entre árboles centenarios en un entorno de gran valor ecológico.

5. Sendero del Río Chíllar (Málaga)

Este recorrido discurre directamente por el cauce del río en algunos tramos, lo que lo convierte en una experiencia diferente durante los meses más cálidos.

Sus pozas y paredes rocosas atraen cada año a numerosos excursionistas.

6. El Torcal de Antequera (Málaga)

El paisaje kárstico del Torcal es uno de los más singulares de Europa. Sus formaciones rocosas erosionadas crean un escenario casi surrealista.

Existen varias rutas señalizadas que permiten recorrer este paraje natural con distintos niveles de dificultad.

7. Ascenso al Mulhacén (Granada)

Con 3.479 metros de altitud, el Mulhacén es la montaña más alta de la península ibérica. El ascenso ofrece panorámicas espectaculares de Sierra Nevada.

Aunque existen itinerarios relativamente accesibles, sigue siendo una ruta exigente que requiere preparación.

8. Acequia del Guadalquivir (Jaén)

Este sendero sigue una antigua acequia histórica construida para el aprovechamiento del agua en la sierra.

La ruta ofrece vistas abiertas sobre los valles del Parque Natural de Cazorla y es ideal para caminatas tranquilas.

9. Castañar del Robledo (Huelva)

En la Sierra de Aracena se encuentran bosques de castaños que en otoño crean paisajes especialmente llamativos.

Las rutas que atraviesan estos bosques permiten disfrutar de una de las zonas más tranquilas de la provincia de Huelva.

10. Garganta Verde (Cádiz)

Situada en la Sierra de Grazalema, esta espectacular garganta es uno de los enclaves naturales más impresionantes del sur de España.

El descenso hasta el fondo del cañón permite observar paredes verticales, vegetación singular y, con suerte, aves rapaces.

Consejos antes de realizar una ruta

Antes de iniciar cualquier recorrido es importante informarse sobre la dificultad, la duración y las condiciones meteorológicas. Llevar agua suficiente, calzado adecuado y protección solar resulta fundamental, especialmente en zonas de montaña.

También conviene respetar las normas de los espacios naturales protegidos y evitar dejar residuos en el entorno.

Una forma diferente de descubrir Andalucía

El senderismo permite conocer Andalucía desde una perspectiva distinta. Más allá de las ciudades y las playas, el territorio ofrece paisajes de gran valor ecológico que pueden explorarse a pie.

Estas diez rutas son solo una pequeña muestra de la riqueza natural que esconde el sur de España.

