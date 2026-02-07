‘Sinergia’: presentado el cartel del Carnaval de Puerto Real 2026

El Ayuntamiento de Puerto Real ha presentado esta tarde en el Centro Cultural San José el cartel oficial del Carnaval 2026, obra titulada ‘Sinergia’ del artista local Juan Luis Rincón Chamorro.

La imagen ha sido elegida como ganadora del concurso convocado por el Consistorio para seleccionar la pieza que representará las próximas fiestas.

Durante el acto, la alcaldesa, Aurora Salvador, y la concejala de Cultura y Fiestas, Nazaret Ramírez, dieron a conocer la obra, que refleja la emblemática calle Vaqueros repleta de personajes, guiños y elementos propios del municipio y del carnaval. Rincón Chamorro explicó que su creación parte de un enfoque inspirado en la teoría de la Gestalt, buscando reflejar la unión y energía colectiva que sostiene la identidad carnavalesca de Puerto Real.

La programación del Carnaval 2026 contará con varias novedades, entre ellas la incorporación de una sesión de categoría infantil al Concurso Oficial de Agrupaciones Carnavalescas. Tras el gran pregón de Ramoni, que se celebrará el jueves 19, el público podrá disfrutar de la actuación del cuarteto del Gago y, de nuevo, de la comparsa de Bienvenido. El calendario incluirá además una amplia oferta de espectáculos y actividades tanto en el Teatro Principal como en las calles de Puerto Real, cuya programación completa se dará a conocer la próxima semana.

La presentación contó con la actuación musical del Trío Caballati y con la asistencia de numerosos representantes de peñas, asociaciones, colectivos y vecinos y vecinas que viven el carnaval de manera activa cada año.

La alcaldesa, Aurora Salvador, felicitó al autor y a todos los protagonistas del Carnaval: «El carnaval nos recuerda que reírnos juntos y disfrutar de nuestras calles es también una forma de celebrar la vida y la localidad que somos».

Por su parte, la concejala Nazaret Ramírez destacó que «nuestra identidad se expresa saliendo a la calle, respetando y disfrutando de esta fiesta. El carnaval lo hace la gente, y quiero agradecer el trabajo de la delegación de Cultura y Fiestas, los empleados municipales, los cuerpos de seguridad, las asociaciones, las empresas y los vecinos y vecinas que lo hacen posible».

FUENTE: Ayto. de Puerto Real